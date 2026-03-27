El enojo de Duki con Emilia por los chats que se filtraron de la cantante

Revelaron cuál fue la reacción del trapero en medio de los escándalos que envuelven a la cantante.

La relación entre Duki y Emilia Mernes atraviesa momentos de tormentas luego de que salieran a la luz supuestos chats de la cantante con otros hombres, todo en medio y en el contexto del escándalo que también involucra a Tini Stoessel .

Según revelaron, el cantante de trap habría reaccionado con angustia tras enterarse de versiones que vinculaban a su pareja con un futbolista de la Selección Argentina. La información fue difundida por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde expuso detalles del supuesto detrás de escena que se habría vivido puertas adentro de la pareja.

“Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, comenzó el conductor. “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.

Embed - Aseguran que Duki tuvo un ataque de celos con Emilia Mernes tras la versión de infidelidad

El comunicador aseguró además que la reacción del trapero fue inmediata. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. Según su relato, el artista habría decidido hablar directamente con su novia para aclarar la situación. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.

Rompió el silencio: Emilia Mernes y un duro comunicado tras la vinculación con futbolistas de la selección

La cantante entrerriana Emilia Mernes rompió el silencio y este miércoles habló luego de una semana de versiones en redes sociales y apuntó contra la difusión de información falsa. También expresó su angustia por el impacto que los rumores tuvieron en su familia.

Luego de siete días de especulaciones que crecieron a partir del gesto de Tini Stoessel en Instagram —cuando dejó de seguirla—, Mernes decidió utilizar sus redes sociales para hablar y poner un freno a los ataques que recibe. Con un mensaje directo pidió terminar con los rumores y cuestionó el tratamiento mediático del tema.

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A través de su cuenta oficial de Instagram (@emiliamernes), donde reúne millones de seguidores, la artista aseguró que en los últimos días se difundieron versiones que no son ciertas. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio”, escribió. Además, explicó que eligió no responder en un primer momento, pero que el silencio no frenó la situación: “Cada día que pasa veo un nuevo invento”.

En ese contexto, Emilia también se refirió a las supuestas internas dentro de la escena urbana. La cantante aclaró que cualquier diferencia con otras artistas fue tratada en privado y que no hay conflictos pendientes. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de diálogo.

El mensaje cerró con un fuerte pedido que refleja su estado emocional frente a la situación. “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa”, expresó. Y concluyó con una frase contundente: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.