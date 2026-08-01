Qué dijo Rosalía en su primer show en Buenos Aires tras la "cancelación en redes"

La cantante española ofreció su primer concierto en el Movistar Arena en la noche de este sábado.

En la noche de este sábado, Rosalía se subió al escenario del Movistar Arena para brindar su primer show en Buenos Aires, luego de haberse visto vuelta en una cancelación en redes por la campaña antiargentina posterior al Mundial 2026.

Estuvo arropada por el público que no devolvió las entradas tras la controversia generada en redes sociales tras compartir un video publicado por Mia Khalifa acompañada por la canción La Perla de su autoría, que fue interpretada por numerosos usuarios como una burla hacia la Argentina, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales. Si bien la artista posteriormente explicó que había compartido el contenido sin leer el mensaje que lo acompañaba y pidió disculpas, el episodio generó cuestionamientos y críticas por parte de seguidores argentinos.

Finalmente, esta noche se presentó ante el público argentino y tuvo unas palabras que fueron tomadas por sus seguidores como “tema cerrado”.

La cantante española se quería sacar el lío de encima. Tomó el micrófono y se dirigió al auditorio: “Madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí”.

"Tremenda cagada”

Fueron sólo unas palabras y el público la ovacionó de entrada. “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”, dijo la cantante tomándose la cabeza.

E inmediatamente, como quien se acuerda de todo lo vivido, señaló: “Por eso hoy, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo. Si no me equivoco, fue en 2019, cuando vine a actuar aquí en Argentina por primera vez. Eran los inicios de mi carrera. Fue aquí, en Lollapalooza. Me acuerdo que abrí el show del McKeller con la canción de Piensa en tu mirada".

Y agregó: "Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando". Efectivamente, no era muy conocida a nivel internacional, pero el público argentino ya conocía casi todas sus letras.

Acto seguido comenzó a cantarla con el público coreandola. “Me río cuando lloras... Sigues a mi lado en calle. Porque no puedo verte. Como me dijo que te calle".

Rosalía siguió: “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha eregido donde estoy hoy?.

Casi entre lágrimas, la artista cerró: "No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: sois el mejor público hay en la Tierra. Siempre os implicáis a más no poder. MI amor por Argentina sigue igual, intacto como el primero día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con la intencion de entregarles todo. Los quiero muchísimo".