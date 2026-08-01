Moria Casán rompió el silencio y explicó por qué no estará en el recital de Rosalía

La One dejó en claro que tiene una muy buena relación con la artista española y que su rechazo se debió a cuestiones de agenda.

Moria Casán aclaró los motivos por los que rechazó la invitación de Rosalía para participar de uno de sus shows en la Argentina y aseguró que la decisión no estuvo relacionada con la polémica que envolvió a la cantante española en los últimos días. La conductora de La Mañana con Moria aprovechó su programa para desmentir las versiones que hablaban de un supuesto enojo y explicó que todo respondió a una cuestión de agenda y descanso personal.

Consultada al aire sobre el tema, la actriz respondió sin rodeos: “Le dije que no a la Rosalía, pero no por un asunto de cancelación o porque esté ofendida por lo que dijo” . De esa manera, buscó despejar cualquier especulación acerca de un conflicto con la artista, que se encuentra en el país en el marco de su gira y que suele invitar a figuras locales a compartir un segmento especial durante sus presentaciones.

En ese contexto, la One también hizo referencia a la controversia que surgió en redes sociales por la actividad de la cantante española y pidió no exagerar las reacciones. “Yo entiendo que una persona puede mandar un like con una persona que no lo leyó. Estamos en el fervor del fútbol donde no hay raciocinio . Entonces, la gente no razona igual con un partido de fútbol. Hay mucha gente que se sintió ofendida. A mí me parece que no es para cancelar a nadie un like de una persona de reposteo”, sostuvo.

La conductora insistió en que las críticas hacia la artista le parecían desmedidas y remarcó que no comparte la cultura de la cancelación por hechos de ese tipo. Para la diva, las redes sociales suelen potenciar conflictos que podrían resolverse de otra manera y consideró que la explicación pública ofrecida por la intérprete resultó suficiente para cerrar la polémica generada en los últimos días.

Luego, la presentadora reveló cuál fue el verdadero motivo que la llevó a rechazar la propuesta. “No fue nada por negar a una cantante como Rosalía, fue simplemente porque yo tengo dos días de descanso a la noche, que son lunes y martes”, explicó, dejando en claro que la decisión estuvo vinculada exclusivamente con la necesidad de preservar sus tiempos personales.

Por qué Moria consideró mejor no aceptar la invitación

Casán contó que conoce perfectamente cómo funciona su exposición pública y que aceptar la invitación implicaba resignar uno de los pocos momentos de descanso que tiene en la semana. “Y no puedo… estoy tan cerca de todo lo que tengo que hacer. Chicos, me tengo que priorizar”, expresó. Además, explicó que cualquier aparición pública termina convirtiéndose en una jornada laboral por la atención mediática que genera.

En ese sentido, agregó: “Si yo voy a otro lugar, yo sé cómo soy yo. Van a estar las cámaras conmigo preguntándome cosas y voy a trabajar. Entonces, yo el día de descanso quiero priorizarme, pero bienvenida al país, Rosalía”. La actriz aprovechó para enviarle un cálido mensaje a la española y dejó en claro que no existe ningún conflicto personal entre ambas.

Finalmente, la animadira se refirió nuevamente a la discusión que se instaló en redes y defendió la actitud de la cantante. “Yo creo que las disculpas son sinceras y, bueno, entiendo que una persona puede dar un like y me parece que es demasiado extremo, el odio es un altar. Bajemos un poco”, afirmó.

También reveló que, aunque valora la propuesta artística de Rosalía, prefiere reservar sus confesiones para el vínculo con quienes la acompañan desde hace décadas: “En plan de confesar, yo me confieso con mi público. Con el que me confesé toda la vida, mi amor, mi querida. Todo divino con Rosalía, pero si me confieso, me confieso con mi público”.