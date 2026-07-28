Moria Casán fulminó a Jorge Rial: por qué dijo que "es un gran mala leche".

Moria Casán volvió a llamar la atención de todos luego de protagonizar un fuerte cruce mediático con Jorge Rial . La actriz y conductora fue una de las personalidades destacadas que asistieron a la primera entrega de los Premios Pinti, realizada en el Teatro Colón durante la noche del lunes, y desde ese lugar reaccionó ante las declaraciones que el periodista había realizado sobre su breve paso por Intrusos en 2018.

El enfrentamiento surgió luego de que el periodista recordara su regreso al histórico ciclo de América TV tras la licencia que había solicitado en aquel entonces. Según explicó el conductor, durante el período en el que la One estuvo al frente del programa como reemplazo, los números de audiencia y la pauta publicitaria habrían sufrido una caída, motivo por el cual decidió retomar su lugar al frente del envío.

En medio de los preparativos para una posible cena de reencuentro que reuniría a integrantes actuales y figuras históricas de Intrusos, Moria Casán fue consultada por las cámaras de Desayuno Americano sobre la posibilidad de participar del encuentro y también sobre las palabras de su excompañero. “Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir”, expresó Moria al referirse a la reunión del programa. Luego, el cronista le transmitió el comentario que había hecho Jorge Rial sobre aquella etapa: “Recién Jorge Rial me dijo que cuando vos lo habías reemplazado tuvo que volver porque se habían bajado las marcas”.

La respuesta de la artista no tardó en llegar y fiel a su estilo fue directa al momento de opinar sobre los dichos del conductor. “Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche”, lanzó sin vueltas. Además, Moria aprovechó la oportunidad para reivindicar su trabajo durante los meses que estuvo al frente de Intrusos y destacó el impacto que tuvo su llegada en el equipo del ciclo. “Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos”, aseguró la conductora, haciendo referencia al contexto que atravesaba el programa en ese momento.

Por último, la diva recordó cuánto tiempo permaneció en el puesto y remarcó que su continuidad se extendió debido al buen funcionamiento del ciclo. “Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo”, cerró contundente.

Qué había dicho Jorge Rial acerca de Moria Casán

Durante una entrevista en Desayuno Americano por América TV, Jorge Rial recordó su regreso a la conducción de Intrusos en 2018, luego de la licencia indeterminada que había solicitado tiempo antes. En ese contexto, el periodista explicó los motivos que lo llevaron a retomar por aquel entonces la conducción del histórico programa de espectáculos y aseguró que su vuelta estuvo relacionada con una cuestión vinculada al desempeño del ciclo, durante esos meses con la conducción de Moria Casán.

Según relató, su presencia nuevamente en el ciclo fue necesaria para recuperar el nivel comercial que había perdido durante su ausencia. Rial afirmó que tanto los números de audiencia como el acompañamiento de las marcas fueron factores determinantes para que decidiera volver a ocupar su lugar.

“Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí”, expresó el conductor. Aunque no dio nombres propios, sus declaraciones fueron interpretadas como un mensaje dirigido a Moria Casán, quien había quedado al frente del programa durante su ausencia.