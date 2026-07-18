¿Qué se sabe del show del entretiempo de la final del Mundial 2026?

Se conocieron más detalles sobre la final del Mundial 2026 , el show del entretiempo: duración y cantantes que lo llevarán adelante.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de fanáticos alrededor del mundo. Mientras la expectativa crece por el desenlace deportivo, en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre uno de los grandes atractivos de la jornada: el histórico espectáculo de medio tiempo que acompañará el encuentro decisivo del próximo domingo.

Durante el programa La mañana con Moria (El Trece), los periodistas adelantaron parte del despliegue artístico que tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde más de 80.000 espectadores presenciarán la definición del campeonato. Según reveló Gustavo Méndez, una de las grandes protagonistas del show será Madonna , quien encabezaría un espectáculo sin precedentes para una final mundialista: "Quién va a estar en el entretiempo del partido de la final entre España-Argentina, Argentina-España… Lo nombro primero a España porque fue el primero que clasificó, después clasificamos nosotros. ¡Madonna!", anunció el periodista durante el ciclo televisivo.

La participación de la Reina del Pop no sería el único atractivo de la ceremonia. Nazarena Di Serio explicó que el espectáculo reunirá a varios artistas internacionales y remarcó la magnitud del evento: "No va a estar sola, va a haber un montón de artistas. Pero el show de medio tiempo, que es la primera vez que se hace un show de medio tiempo en un mundial", señaló.

Madonna, la protagonista principal del show en la final del Mundial 2026.

Además, brindó detalles sobre la duración prevista del espectáculo y mencionó algunas de las figuras que integrarían el esperado lineup: "Media hora es un montón. Va a haber uno al inicio y después el del medio tiempo. Y entre este lineup que se va a estar armando, va a estar Madonna, Coldplay, BTS, Justin Bieber, que es un regreso muy esperado, así que la verdad más que felices con este lineup".

Moria Casán reaccionó al anuncio y recordó su vínculo con Madonna

El anuncio dio pie a un momento distendido en el programa cuando Moria Casán recordó una curiosidad que comparte con la artista estadounidense: "Ustedes saben que yo nací el mismo día que, unos años antes, que la señora Madonna, el 16 de agosto. La primera, van a ver de Moria y quien les habla. ¿Andá a saber cuánto hace que yo digo TutankaMoria, Tutanka?", comentó entre risas.

Más adelante, la conductora presentó un video realizado con inteligencia artificial en el que Lionel Messi, Lionel Scaloni y varios futbolistas de la Selección Argentina aparecen bailando en el vestuario al ritmo de un éxito de Madonna: "¡Ay, qué sexy! ¡Qué sexy, qué es esto! No, no, la cara de Scaloni dada vuelta y la de Julián como en, no sé, como en éxtasis. Me muero. Bueno, muy, muy Vogue, ¿no?", expresó.

Nazarena Di Serio explicó que el video fue creado por una cuenta especializada en inteligencia artificial y sorprendió al revelar que la propia cantante lo compartió en sus redes sociales: "Pero no se iban a imaginar que la reina, la mismísima reina del pop iba a subir esto…", destacó. Por su parte, Moria volvió a bromear sobre los avances tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial: "En cualquier momento aparece Mirtha Legrand, la reina de Inglaterra. Ya las cosas que se hacen, no sabemos cuál es la verdad, lo natural, es un quilombo esta vida".

Justin Bieber volvería a los escenarios para participar del show de medio tiempo en la final

Argentina va por su cuarta Copa del Mundo

Además de las novedades sobre el espectáculo, Gustavo Méndez repasó algunos datos de la definición que enfrentará a la Selección Argentina y España: "Faltan dos días y un par de horas para la gran final. Jugamos a las 4 de la tarde, elijo creer nuevamente", afirmó. El periodista también confirmó que el árbitro designado será el esloveno Slavko Vini, quien ya dirigió a la Albiceleste en el Mundial anterior durante el recordado debut frente a Arabia Saudita, partido que terminó con derrota por 2 a 1.

El grupo Coldplay sería otro de los protagonistas del show.

Asimismo, recordó que esta será la séptima final mundialista para Argentina. Hasta el momento, la Selección acumula tres títulos y tres subcampeonatos, por lo que la definición frente a España servirá para romper esa paridad histórica: "Esta es la de desempate", concluyó el periodista al resumir la enorme expectativa que rodea una final que promete combinar fútbol, espectáculo y la presencia de algunas de las figuras más importantes de la música internacional.