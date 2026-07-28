La impactante foto que compartió Facundo Arana de su juventud: el tremendo cambio

El modelo compartió un posteo especial sobre su adolescencia. y generó una emotiva reacción en sus fanáticos.

Facundo Arana dio un golpe a la nostalgia a través de su cuenta personal en Instagram. En su usuario oficial donde reúne a 985 mil seguidores, compartió una imagen de su juventud y generó sensaciones particulares en parte del público que se expresó con comentarios en el posteo.

Una sola imagen bastó para remover los sentimientos de sus fanáticos. "Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa. Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de El. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara", escribió en la primera parte de su emotivo escrito.

Solo, recostado, con una sonrisa de par en par y una revista en su mano. Ante esa imagen especial con la que recordó parte de su adolescencia, le propuso un juego a los fanáticos. "Sólo para +40… qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas", soltó.

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Metió la pata: Susana Giménez reveló cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tiene a todos expectantes. La pareja que está más enamorada que nunca luego de una breve crisis que supieron superar están listos para dar el paso más importante de sus vidas.

Aunque durante mucho tiempo se especuló en que la boda sería en diciembre del 2026, ni ella ni él confirmaron el día elegido para sellar su amor. Sin embargo, Susana Giménez se encargó de revelar el día que la pareja finalmente optó por dar el sí.

La confirmación llegó en medio de una charla que mantuvo la conductora con Marley en Por el Mundo (Telefe) y, sin darse cuenta de que estaba revelando la información que nadie tenía, la diva confirmó: "Se casan ahora, el 19 de diciembre".

"Ahora está re enamorado de Tini", comentó Marley sobre Rodrigo de Paul a lo que Giménez metió la pata con la naturalidad que la caracteriza y sumó que no solo está "muy enamorado", sino que el casamiento será un día después de cumplirse 4 años de la Copa del Mundo de Qatar en la que la Argentina logró la tercera estrella.

Al darse cuenta de que su comentario, tal vez, no debía ser compartido, prefirió no dar más detalles al respecto y su incomodidad fue notoria.

El padre de Rodrigo de Paul habló de Tini

Más allá de las especulaciones sobre un posible enlace, Roberto De Paul destacó el rol que la cantante ocupa en la vida de su hijo y aseguró que mantiene una excelente relación con toda la familia: “Tini es una gran compañera. Siempre está en contacto con nosotros, es súper tierna y amable, muy agradable”, describió durante la entrevista.

Además, resaltó que el vínculo entre ambos se basa en el apoyo mutuo y la comunicaciónconstante: “Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez. Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente”, afirmó, remarcando que prefiere respetar la intimidad de la pareja.

Según el testimonio de Roberto De Paul, la presencia de Tini fue clave para acompañar al mediocampista durante uno de los desafíos deportivos más importantes de su carrera. El padre del jugador volvió a destacar la cercanía que la artista mantiene con el entorno familiar y valoró especialmente su forma de relacionarse con todos: “Es súper tierna y amable, es muy agradable”, insistió.