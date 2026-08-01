El trailer oficial de la serie de Moria Casán: desde cuándo se podrá ver en Netflix

Netflix ya puso fecha para uno de los estrenos argentinos más esperados del año. El 14 de agosto de 2026 llegará a la plataforma Moria , la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán , una producción que recorrerá distintas etapas de la trayectoria de la diva y que promete mostrar aspectos inéditos de su historia personal y artística.

La presentación oficial del tráiler tuvo un marco especial: fue la propia Moria quien lo mostró por primera vez durante su programa La Mañana de Moria , por Eltrece. La conductora reconoció que tampoco había visto el montaje definitivo y reaccionó en vivo con emoción ante las imágenes. El adelanto comienza con Sofía Gala Castiglione , hija de la artista, interpretando a una joven Moria en sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo. Con una estética inspirada en los años setenta, la actriz pronuncia una de las primeras frases del personaje: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”.

A medida que avanza el tráiler aparecen otras dos figuras clave del elenco. Cecilia Roth representa a una Moria más madura y reflexiva, recordando sus inicios: “Yo estudié algo así. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día”. En tanto, Griselda Siciliani recrea la etapa televisiva vinculada a ShowMatch con una de las frases más recordadas de la conductora: “Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista”.

Una biografía contada desde la ficción

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, la serie evita el formato tradicional de biopic. En lugar de narrar cronológicamente la vida de la artista, propone una construcción donde la propia Moria guía el relato mientras tres actrices representan diferentes momentos de su recorrido. Las imágenes difundidas junto al tráiler anticipan escenas de revista teatral con plumas y lentejuelas, momentos familiares, recreaciones de programas televisivos, reuniones populares e incluso una propuesta visual más simbólica, con Cecilia Roth representando el mito de Moria desde una mirada conceptual.

Tras ver el adelanto en televisión, Casán expresó su sorpresa: “Qué bueno. No había visto este tráiler”. Luego agregó: “Es cuántico, es modificar el pasado, es ficcionar el pasado. Es muy loco que nos haya pasado, que me hayan elegido semejante plataforma como Netflix, semejante productora como About”. También destacó el alcance internacional del proyecto: “Me impresiona estar globalizada. Me impresiona estar en Japón, Corea, no puedo creer”. Además, explicó que la producción tendrá doblaje en cinco idiomas, aunque en numerosos países se conservará su voz original: “Mi voz es muy particular y le da un tono a esto”.

Moria Casán: Una historia sin idealizaciones

Durante la presentación, Moria dejó en claro cuál fue su condición para llevar su historia a la pantalla. “Yo no quería hacer una serie ficcionada que podés romantizar. No quiero ser careta. Soy una persona genuina que te tengo atravesada por todo lo que es mi vida hermosa y también dura”, aseguró. La conductora adelantó que la ficción incluirá episodios “muy fuertes, desconocidos hasta el día de hoy” y confirmó que desde el primer capítulo el relato tendrá un tono intenso. Entre los momentos que aparecerán figura una escena inspirada en el conflicto vivido durante el programa Malas Muchachas, cuando el personaje interpretado por Cecilia Roth decide abandonar el ciclo tras una discusión con Sofía Gala.

La participación de su hija tampoco estaba prevista originalmente. Sobre esa decisión, Casán recordó: “No estaba Sofía en planes. Ella me lo preguntó: ‘Mamá, ¿te parece?’. Yo le dije: ‘Hija, sos, saliste de acá’”. Además, definió la experiencia de ver su propia vida convertida en ficción como algo único: “Hacer tu vida estando viva. Es tan raro”.

Producida por About Entertainment, encabezada por Mercedes Reincke y Armando Bo, Moria llegará a Netflix apenas dos días antes del cumpleaños número 80 de la diva. Al cerrar la presentación del tráiler, resumió el momento que atraviesa con una reflexión: “Son sensaciones encontradas de amor. Son nuevas emociones, es una nueva vida, una bisagra que empieza de acá en adelante”.