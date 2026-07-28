La miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez con Mercedes Morán: cuándo llega a Netflix "Mis muertos tristes".

El famoso Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunció hoy que Mis muertos tristes de Netflix será parte de la competencia de la Sección Oficial en su 74º edición.

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez , la historia está protagonizada por Mercedes Morán , Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Sánchez Álvarez y un gran elenco.

"Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Pablo Larraín sobre la relevancia de volver a participar en el Festival. La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, de la premiada escritora Mariana Enriquez y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de la autora, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

Producida por Fabula, la serie de 4 episodios se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, tras su paso por el Festival donde será presentada en formato de largometraje.

El thriller erótico imperdible de Netflix

Netflix sigue presentando distintos títulos con el fin de cautivar a sus suscriptores en una fecha más que especial debido al inicio del período de vacaciones invernales. Luego de haber publicado distintas producciones y a la espera de más para el cierre de julio, la plataforma de streaming anunció la publicación de un thriller erótico de tan solo cuatro episodios que invita a verlo en un solo día.

Se trata de Obsesión, una miniserie británica de cuatro episodios, basada en la novela Damage de Josephine Hart. La misma trata de una relación prohibida entre un cirujano y la pareja de su hijo, en una trama que contiene escenas explicitas pero no se basa solamente en ello: la historia naufraga por distintos aspectos que hacen que sea un título atractivo.

Richar Armitage, Charlie Murphy y Rish Shah protagonizan la película junto a un elenco que completan Sonera Angel, Pippa Bennett-Warner, con la dirección de Glenn Leyburn y Lisa Barros D’Sa. El guion está hecho por Morgan Lloyd Malcolm y Benji Walters. "El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas", dice la sinopsis de la película que está publicada en la plataforma Netflix.