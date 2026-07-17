El thriller erótico imperdible de Netflix con solo 4 episodios

La plataforma de streaming anunció un nuevo título atrapante que promete cautivar a los suscriptores. De qué trata y quiénes son los protagonistas.

Netflix sigue presentando distintos títulos con el fin de cautivar a sus suscriptores en una fecha más que especial debido al inicio del período de vacaciones invernales. Luego de haber publicado distintas producciones y a la espera de más para el cierre de julio, la plataforma de streaming anunció la publicación de un thriller erótico de tan solo cuatro episodios que invita a verlo en un solo día.

Se trata de Obsesión , una miniserie británica de cuatro episodios, basada en la novela Damage de Josephine Hart. La misma trata de una relación prohibida entre un cirujano y la pareja de su hijo, en una trama que contiene escenas explicitas pero no se basa solamente en ello: la historia naufraga por distintos aspectos que hacen que sea un título atractivo.

Cuál es el elenco

Richar Armitage, Charlie Murphy y Rish Shah protagonizan la película junto a un elenco que completan Sonera Angel, Pippa Bennett-Warner, con la dirección de Glenn Leyburn y Lisa Barros D’Sa. El guion está hecho por Morgan Lloyd Malcolm y Benji Walters.

Cuál es la sinopsis de Netflix sobre el título

"El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas", dice la sinopsis de la película que está publicada en la plataforma Netflix.

La miniserie de solo 6 capítulos para mirar en solo una tarde

La plataforma Netflix presentó una nueva miniserie para su extenso catálogo que cautivó a los fanáticos por un aspecto que va más allá de la propuesta y de la presentación visual que tiene: el tiempo de duración, clave en la elección de los consumidores de streaming.

Según se conoció, el título se metió en uno de los más elegidos por los suscriptores de la plataforma. Enfocado en un contexto histórico particular, y una trama realizada en la Costa Azul durante 1936, donde aparece un crimen inesperado en un hotel de lujo que termina uniendo los destinos de cuatro mujeres. Tan solo seis capítulos de poca duración que incitan a mirarlo en una sola tarde.

Quiénes son parte de la miniserie

El producto "Verano del 36" estrenó con Julie de Bona, reconocida por lo hecho en El conde de Montecristo, interpretando a Blanche Akermann. A su lado también está Sofia Essaïdi como Eugénie Berthier y Nolwenn Leroy en la piel de Giulia Vincent.

Qué dice la reseña de Netflix sobre la miniserie

"Niza, 1936. Mientras los trabajadores disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas, cuatro mujeres muy diferentes se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera", dice la reseña hecha por la propia plataforma Netflix en su página web.

La crítica de un sitio especializado

El medio Leisure Byte, sostuvieron que la propuesta "no logra despegarse de las fórmulas habituales del género policial" y que su, a su vez, el desglose de la historia no siempre mantiene la tensión necesaria para cautivar al público. Entre lo destacado, celebran la aparición y peso de las protagonistas femeninas en la historia.

Por otra parte, la ambientación histórica también llenó de elogios a la miniserie, con los vehículos, indumentaria, fotografía entre otras cosas que la distingue.