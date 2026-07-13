La película imperdible de Jose Coronado que llega a Netflix el 24 de julio: un thriller psicológico con tensión constante

La plataforma de películas y series on demand, Netflix , y el reconocido actor, José Coronado , volverán a captar la atención de los amantes del suspenso con una nueva producción que promete convertirse en una de las apuestas más comentadas de la plataforma en este invierno. El artista español encabezará el elenco de "Los creyentes" , una película de thriller psicológico que llegará al catálogo el próximo 24 de julio de 2026 .

Tras consolidar su presencia en la plataforma gracias a títulos que lograron gran repercusión entre el público, el intérprete vuelve a asumir un papel protagonista en una historia que buscará mantener al espectador en permanente estado de incertidumbre .

La nueva película de Netflix apuesta por un relato cargado de sombras y dudas. A medida que la historia avance, los personajes se enfrentarán a situaciones cada vez más complejas, mientras la verdad permanecerá oculta detrás de una serie de acontecimientos difíciles de explicar.

Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él es tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por José Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

El personaje que interpreta José Coronado

Martín es un hombre que cambió radicalmente tras su jubilación. Con el paso del tiempo se convirtió en una persona más agresiva, distante y obsesionada con una teoría conspirativa. Ese comportamiento llamará rápidamente la atención de su hija. Lo que al principio parece ser una consecuencia del aislamiento y la edad comenzará a adquirir un significado mucho más preocupante a medida que la historia avance.

Ruth empezará a observar contradicciones, actitudes extrañas y detalles que no encajan con la versión oficial sobre la muerte de su madre. Cada nuevo indicio la llevará a preguntarse si realmente conoce al hombre con el que comparte techo. La gran incógnita será determinar si Martín es realmente una persona peligrosa o si las circunstancias están alimentando los peores temores de su hija.

Netflix confirmó que Los creyentes estará disponible a partir del 24 de julio de 2026. La producción llegará como una de las grandes apuestas de suspenso psicológico del año y buscará conquistar tanto al público español como a los espectadores internacionales.