Así fue el pelotazo a las hermanas Xipolitakis en la previa del partido de Argentina

Las influencers forman parte del ciclo Por el mundo Mundial y se viralizaron en las redes sociales tras el fuerte pelotazo.

Vicky Xipolitakis y el fuerte pelotazo en la previa del partido de Argentina contra Suiza

Victoria Xipolitakis y su hermana Stefanía protagonizaron un divertido momento mientras esperaban el partido de Argentina - Suiza en Kansas por el pase a semifinales del mundial de fútbol de 2026.

Un pelotazo tomó completamente por sorpresa a las griegas y la reacción quedó registrada por las cámaras de los celulares de los miles de argentinos presentes en el estadio. El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó risas entre los fanáticos.

El blooper de las hermanas Xipolitakis se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista. La propia Vicky se encargó de reírse de la situación y compartió el momento en sus redes sociales con un divertido mensaje: “Me acomodaron las ideas jajajajaa”.

Por qué Vicky Xipolitakis está en el Mundial

La mediática viajó en la instancia de octavos de final cuando Argentina enfrentó a Egipto. La llegada de la griega a los Estados Unidos se dio en el marco de la salida de Ian Lucas de “ Por el Mundo: Mundial”.

El ganador de MasterChef Celebrity participó de los primeros programas de Telefe y luego decidió abandonar su participación con Marley para, aparentemente, enfocarse en un nuevo proyecto.

El joven influencer tendría todo acordado para ponerse al frente de su propio programa en Telefe, cumpliendo así una promesa que el canal le habría hecho tras su consagración en el reality culinario.

“Después de Gran Hermano, va a esta Wanda Nara con MasterChef. Se viene Masterchef Kids con Ian”, agregó Yanina Latorre en su programa SQP (América). Y cerró: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Y ahora, al mismo tiempo que graba Wanda, va a grabar él. Están viendo si lo dejan para el año que viene o lo sacan directamente atrás de MasterChef, de Wanda Nara”.