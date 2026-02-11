Quién es el hijo de un famoso conductor que estaría cerca de conquistar a Vicky Xipolitakis

Los rumores en el mundo del espectáculo sobrevuelan los pasillos de los estudios de televisión e indican que la polémica Victoria Xipolitakis podría estar iniciando una relación amorosa con otra persona del ambiente que trabaja en la pantalla de Telefe .

Para despejar dudas sobre su situación sentimental, Victoria fue consultada por Nati Jota en el programa Telefe Stream. "¿Cómo está tu corazón", lanzó la conductora a lo que respondió la mediática: "Muy bien".

Cuando le deslizaron la posibilidad de que se está conociendo con el hijo de un famoso con el que trabaja, respondió: “Vos hablás del hijo de Ariel, Felipe Pepo , que es un divino total, pero nada que ver. Nos divertimos mucho ahí” .

"Nos divertimos mucho" Vicky habló sobre su relación con Pepo



Reaccionamos al reality más picante en vivo a las 21.30hs

Tras esta aclaración, Nati le preguntó si joden al aire mientras que Victoria contestó: “Claro. Entonces, parece que… pero nada que ver. Terminamos y nos vamos a casa. Siempre con respeto, con amor, nos fuimos y nos volvemos a ver en el próximo programa de mañana y así”.

Felipe tiene 28 años, estudió gastronomía y logró una importante carrera profesional por su cuenta más allá de ser el hijo de Ariel Rodríguez, a quien acompaña en un programa televisivo en Telefe.

Romance confirmado: quién es el novio boxeador de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli, la joven modelo e hija del conductor Marcelo Tinelli, llamó la atención de todos por los comentarios y el encuentro público con una figura de internet que levantó la sospecha de romance por el constante intercambio entre ellos. El joven en cuestión es Tomás Mazza y en las últimas horas quedó confirmada la nueva relación sentimental.

Para muchos el nombre del influencer es uso corriente, ya que tiene una gran comunidad en redes sociales y en streaming. Es conocido por dedicarse a la vida fitness y el deporte. Frecuentemente, realiza transmisiones en vivo en las que cuenta su vida y su público le sigue por su honestidad, humor y disciplina a la hora de hablar del entrenamiento.

Este fin de semana, Juanita apareció en el streaming de Mazza y confirmaron su relación después de rumores de semanas. En la transmisión no solo se mostraron cariñosos, sino que hablaron de su primera cita, como también momento de su romance. "Me acuerdo que yo estaba en la primera cita con ella pensando 'listo, no le gusto, soy un enano'", contó con humor el influencer. Mientras la modelo lo interrumpió para revelar otra anécdota del día que se vieron en persona.

"Esta tierna ella hoy", le dijo el influencer ante los gestos de cariño de la hija de Tinelli. "Y si, hace cuanto no te veo", le respondió Juanita. De esta forma la pareja confirmó su romance de forma pública. La primera interacción virtual entre ellos fue cuando Juana subió una foto con un pañuelo en el pelo y él escribió: “Guao”. La hija de Marcelo no solo le dio like, sino que le respondió: “Uuauuu”, esto llamó la atención.

Luego, en otra publicación, la famosa compartió un video de una producción de moda y el influencer fitness comentó picante: “¿Por qué el video nunca termina?“. Juana no solo dejó likes a los mensajes y las respuestas de sus seguidores que se dieron cuenta de sus idas y vueltas, sino que le respondió a Mazza: “Ya te respondí, fíjate”, desatando una ola de comentarios y la alerta de un romance, que finalmente se confirmó.