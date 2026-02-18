Silvia Süller a los besos con un mega famoso

La mediática reapareció en las redes sociales donde se mostró con una expareja y el video se viralizó rapidamente.

Silvia Süller cumplió 68 años y lo festejó con mucho humor. La mediática que supo tener su momento de fama y exposición en los medios de comunicación se mostró rodeada de amigos y un detalle llamó mucho la atención.

Es que la hermana de Guido, dejó a todos boquiabiertos cuando se la vio a los besos con un famoso a quien conoce muy bien y con quien tuvo un casamiento simbólico en 2020.

Süller, que hacía rato no se dejaba ver públicamente, eligió El Corralón —uno de los lugares más populares entre las celebrities— para soplar las velitas.

Allí cantó y le comió la boca a Jacobo Winograd, con quien estaba peleada. El episodio quedó grabado y se viralizó rápidamente a través de las redes del local gastronómico.

Silvia suller y Jacobo

Tras un casamiento simbólico en 2020, las estrellas de la farándula se distanciaron y todo parecía indicar que ya no volverían a dirigirse la palabra.

Pero todo cambió en los últimos días, cuando coincidieron en Barrio Norte y sellaron la reconciliación besándose.

Silvia Suller

El fetiche sexual de Silvia Süller

Silvia Süller, uno de los personajes mediáticos más recordados de la televisión argentina, volvió a estar en boca de todos y no precisamente por alguna noticia laboral o relacionada a Silvio Soldán, a quien suele criticar cada vez que reaparece en los medios. Ahora el que reveló intimidades de la exvedette fue Jacobo Winograd, otro recordado mediático, quien reconocióhaber tenido sexo con ella hace 30 años, o más.

En una visita a Bondi Live, el mediático confirmó el rumor de que habían tenido relaciones en el balcón de su casa, ubicada en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Cavia de la Ciudad de Buenos Aires. También sacó a la luz el fetiche de la hermana de Guido Süller: contó que le gusta hacer el amor con la Marcha de San Lorenzo de fondo.

“Me cargaba que yo era San Martín y ella Remedios de Escalada, porque ella estaba enamorada de San Martín. Le gustaba, decía que era hermoso", lanzó. Por último, sostuvo que ya no tiene vínculo con ella, pero que le guarda un gran cariño: “Nos bloqueamos, pero la respeto y le deseo que le vaya bien y que pueda ver a sus hijos y su nieto”.