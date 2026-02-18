La primera foto de Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

La actriz subió una historia a sus redes sociales donde deja ver el rostro del pequeño hijo que tuvo junto a Chino Darín.

Ursula Corberó y el Chino Darín fueron padres por primera vez y la noticia se conoció a través de un programa de la televisión española. El nacimiento se produjo en Barcelona, donde la actriz cursó la etapa final del embarazo.

Pese al hermetismo de las primeras horas de vida del pequeño, este miércoles Úrsula decidió compartir en sus redes sociales las primeras imágenes del recién nacido. La primera imagen en sus historias de Instagram fue de ella en las frías calles de Madrid con Dante en el chango y de paseo. “ Hola. Soy mami”, escribió.

Luego hizo lo mismo, pero con una foto del papá del bebé, el Chino Darín. Al parecer la foto es de las primeras horas de vida del pequeño Dante. En un sofá se lo ve al actor con el pequeño en brazos donde deja ver su rostro. “Hola papi”, escribió la actriz.

Chino Darín con su hijo

“Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que a las 11 y algo. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, escribió en un mensaje el día del nacimiento Ricardo Darín a Luis Bremer en Desayuno Americano (América).

Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

La historia de amor de Ricardo Darín y Úrsula Corberó

El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de La embajada, la ficción española que marcó el inicio de su vínculo.

En ese momento, él empezaba a expandir su carrera en Europa y ella aún no había alcanzado la proyección internacional que le daría La Casa de Papel, pero entre escenas y jornadas de grabación nació una relación que con el tiempo se consolidaría.

Tras el final del rodaje, atravesaron una etapa de idas y vueltas entre la Argentina y España. El Chino regresó al país, pero viajaba con frecuencia para reencontrarse con la actriz. La distancia no fue un obstáculo: al contrario, fortaleció un vínculo que siempre eligió la discreción y el bajo perfil frente a la exposición mediática.

Con los años, dieron pasos firmes. Se instalaron juntos en Barcelona, compartieron proyectos y también momentos familiares, como la primera visita de Úrsula a la Argentina, donde fue recibida por el clan Darín. Incluso, Ricardo no dudó en elogiarla públicamente, y las postales familiares confirmaron la integración total de la actriz española al círculo íntimo.

Lejos de los escándalos y con una presencia pública medida, construyeron una relación sólida basada en el compañerismo y la admiración mutua. “Lo más lindo de España es ella”, llegó a decir el actor en una alfombra roja, dejando en claro el lugar central que ocupa en su vida.

A una década de aquel primer encuentro, la historia sumó su capítulo más feliz: la llegada de su primer hijo. La pareja, que siempre defendió su intimidad, atraviesa así una nueva etapa marcada por la maternidad y la paternidad, coronando un amor que creció paso a paso y hoy se consolida en familia.