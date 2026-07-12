La seguidilla de shows de Karina La Princesita que le afectó la salud: "Cantaba y escupía sangre"

Karina La Princesita recordó uno de los períodos más exigentes de su carrera durante una entrevista con Mario Pergolini y sorprendió al revelar el ritmo extremo de trabajo que afrontaba en sus comienzos dentro de la movida tropical. La cantante visitó el programa Otro día perdido y explicó que, aunque hoy mantiene una agenda intensa de recitales, está muy lejos de las maratónicas giras que realizaba años atrás. “Y eso que bajamos el ritmo de trabajo” , comentó al repasar sus próximos compromisos.

Durante la charla, la artista explicó que actualmente suele realizar “uno o dos” shows por noche , una cifra muy inferior a la que llegó a sostener durante los carnavales de sus primeros años de carrera. Cuando el conductor le preguntó cuál había sido su récord, la intérprete dejó a todos impactados: “34 shows entre viernes, sábado y domingo”.

La cifra generó incredulidad en el estudio y Evelyn Botto reaccionó sorprendida: “¿Cómo? Pero no dan las horas del día” . La cantante detalló que aquellas jornadas comenzaban cerca de las 3 de la tarde y podían extenderse hasta las 9 de la mañana del día siguiente, viajando de un escenario a otro sin descanso.

La intérprete de Corazón mentiroso también confesó que en aquella etapa no tenía poder de decisión sobre la cantidad de presentaciones que debía cumplir. “Antes yo no decidía”, afirmó al explicar que el cronograma era definido por otras personas. Ese nivel de exigencia terminó pasándole factura a su salud y obligó a modificar por completo su forma de trabajar. “Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre” recordó, al describir las graves consecuencias físicas que sufrió después de tantos recitales consecutivos.

Por qué Karina La Princesita bajó el ritmo de conciertos

Karina sostuvo que fue su propio cuerpo el que terminó marcando el límite cuando ella todavía no podía hacerlo. “Cuando a veces vos no tenés la valentía de decir ‘no, hasta acá’, el cuerpo habla”, reflexionó durante la entrevista. Además, señaló que en ese momento el enorme esfuerzo tampoco se veía reflejado en lo económico, ya que la cantidad de actuaciones no implicaba una remuneración acorde. Pergolini coincidió con ese análisis y destacó que muchas veces el público desconoce “el sufrimiento del artista” detrás de cada espectáculo.

La conversación también derivó en el fuerte carácter que la cantante desarrolló a lo largo de su trayectoria. El conductor aseguró que siempre la había visto como “una mujer que pone los puntos”, una percepción que Karina confirmó. “Tengo carácter, sí. Parece que ya lo tenía, pero como que lo desarrollé mucho más en este trabajo”, explicó. Finalmente recordó que comenzó su carrera a los 18 años en un ambiente dominado por hombres y reconoció que hacerse escuchar no fue sencillo. “Los jefes, los músicos, todos son hombres y es muy difícil que haya mujeres. Costaba un poco que me escucharan, igual tengo mucho carácter ”, concluyó.