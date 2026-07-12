La tremenda confesión personal de Alejandra Maglietti: "Me metieron bastante los cuernos"

La modelo contó sus horribles experiencias en pareja y aseguró que fue víctima de infidelidad en varias oportunidades.

Alejandra Maglietti sorprendió al hablar con total sinceridad sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida sentimental. Durante su participación en el programa Storytime, el ciclo de Bondi que comparte con Nazarena Vélez y Barbie Vélez , la modelo reveló que sufrió varias infidelidades a lo largo de los años y contó cómo enfrentó esas situaciones. Su confesión surgió durante una charla con Matías Alé y rápidamente generó repercusión por la crudeza de sus recuerdos.

Todo comenzó cuando la ex Bailando por Un Sueño le preguntó si alguna vez había necesitado hacer terapia por culpa de una pareja infiel. Maglietti explicó que el tratamiento psicológico siempre formó parte de su vida, aunque admitió que atravesó momentos muy difíciles. “Fui a terapia siempre, yo por todo igual” , señaló antes de lanzar la frase que sorprendió a todos: “ Me metieron bastante los cuernos . Bastante, bastante”.

La conductora también recordó que descubrió algunas infidelidades gracias a comentarios de otras personas, mientras que en otras oportunidades decidió comprobar las sospechas por sus propios medios. “En algún momento he hecho una guardia porque dudaba” , relató entre risas. Sin embargo, explicó que la espera fue muy breve porque “a los dos minutos” confirmó lo que imaginaba. Después de ese episodio, aseguró que nunca dudó sobre cómo actuar: “Chau. Por más que me doliera o que sufriera lo que fuera”. Cuando Nazarena quiso saber si enfrentó directamente a la persona involucrada, Maglietti respondió: “Claro, obvio. Sí, sí, sí, o sea, horrible” .

ALE MAGLIETTI: "ME METIERON BASTANTE LOS CUERNOS"



De lunes a viernes sumate a #STORYTIME a partir de las 14hs con@nazarenavelez @barbiepucheta y @alemaglietti pic.twitter.com/HvL3lA7cmm — Bondi (@bondi_liveok) July 10, 2026

La panelista explicó que, pese al dolor que implicaban esas situaciones, jamás estuvo dispuesta a perdonar una infidelidad. Según contó, todas las relaciones terminaron inmediatamente después de descubrir una traición y nunca dio segundas oportunidades. Esa postura, afirmó, le permitió atravesar el sufrimiento con la tranquilidad de haber tomado una decisión firme, aun cuando las rupturas resultaban muy dolorosas.

Maglietti y la ayuda de las cámaras de seguridad

No es la primera vez que la ex panelista de Bendita aborda públicamente este tema. Años atrás ya había contado que descubrió una infidelidad gracias al portero de su edificio, quien le mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad después de la separación. En aquella oportunidad sostuvo que pasó "un montón de veces el dolor de la infidelidad” y aclaró que nunca responsabilizó a la tercera persona involucrada. “El que rompió el compromiso fue él. Ella no tiene nada que ver”, expresó entonces.