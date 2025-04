La reacción de Alejandra Maglietti tras ver sus imágenes más polémicas: "Parezco hecha por IA"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pop Radio 101.5 (@popradio1015)

Alejandra Maglietti se defendió por las críticas recibidas

Lejos de molestarse, Alejandra Maglietti eligió tomarse la situación con humor. En el programa de radio Arriba Bebé, que conduce Lizy Tagliani, bromeó sobre el episodio: “Si me odiaban, me lo hubieran dicho hace un año y medio y me quedaba hasta más tarde durmiendo”, dijo entre risas. Además, agregó en tono de queja divertida: “Hace un año y medio estoy toda destrozada. Después me pongo filtro y me critican”.

En ese mismo espacio, explicó el contexto para quienes no estaban al tanto de la polémica: “Porque subí un video a TikTok que parezco hecha con inteligencia artificial y se hizo viral. Me criticaban todos, pero che, todos se ponen filtros, ¿yo no me puedo poner un filtro?“.

La situación también abrió debates sobre el uso de filtros en redes sociales. La futura reemplazante de Maglietti en Bendita durante su licencia por maternidad, Marixa Balli, salió en su defensa: “¿Para qué existen los filtros? ¡Para jugar con ellos!”. Maglietti, en la misma línea, reafirmó su postura con firmeza: "Los filtros existen por algo, ¡podés jugar!", y concluyó entre carcajadas: “Me chupa un huevo” respecto a las críticas.

Compararon a Alejandra Maglietti con Wanda Nara

El revuelo también dejó espacio para comparaciones inevitables. Muchos usuarios asociaron el uso excesivo de filtros con Wanda Nara, conocida por sus retoques digitales. “Ni el feed de Wanda Nara se animó a tanto” y “Pasó Wanda Nara y dijo que es una vergüenza que use tantos filtros”, ironizaron varios en las redes.

Alejandra Maglietti aclaró que suele usar filtros para evitar tener que maquillarse en cada grabación, pero que también se muestra al natural en numerosas apariciones públicas: “Estoy ahora a carita lavada, ¡vengan a verme acá!”, retó divertida a los críticos, dejando en claro que la felicidad que vive hoy no se ve empañada por los comentarios ajenos.