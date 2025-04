Alejandra Maglietti compartió la primera ecografía de Manu, su bebé en camino

La postal que emocionó a todos fue una ecografía del pequeño Manu, una revelación íntima que marca un antes y un después en el embarazo de Maglietti, quien hasta ahora había elegido transitar este proceso con un perfil reservado. La publicación fue acompañada por una historia en la que se la ve sonriente junto al médico que realizó el estudio: “Hoy fue el día de ecografía morfológica y estoy feliz. Me atendió el doctor Jorge Hamer, un amor total. Me explicó con tanta claridad y calidez que me fui emocionada y súper tranquila”, expresó.