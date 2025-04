Las fotos de Alejandra Maglietti en el Caribe: "el embarazo me pegó bien"

“Estás embarazada”, le escribió su médica en un correo electrónico. Era el último programa del año de Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella por El Nueve, cuando a Alejandra le llegó el mensaje. Ella lo contó después, ya en febrero, cuando decidió hacer pública la noticia. “Fue muy rara la manera. Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé”, recordó en el programa.