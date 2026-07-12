Espectáculos La Mañana Marta Fort Vanesa Carbone le respondió a Marta Fort tras las declaraciones sobre la sexualidad de Ricardo: "Falsa realidad"

Las declaraciones de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre, Ricardo Fort, generaron una fuerte repercusión y motivaron la reacción pública de Vanesa Carbone, una de las figuras históricamente vinculadas al empresario. La criminóloga utilizó su cuenta de X para agradecer que la hija de El Comandante nunca la incluyera entre las mujeres que, según explicó, eran contratadas para formar parte de una estrategia mediática. Su mensaje apuntó directamente contra los medios que durante años alimentaron versiones sobre un supuesto romance con el chocolatero.

Qué había dicho Marta Fort sobre la sexualidad de su padre Todo comenzó cuando la joven habló desde Miami durante una transmisión de Blender y explicó con total naturalidad cómo vivían la orientación sexual de su padre dentro de la familia. “Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”, aseguró. Además, aclaró que las mujeres que aparecían junto a Ricardo Fort en televisión no eran sus parejas reales. “Las chicas que aparecían en televisión, él nunca nos dijo que eran sus novias. En casa eso se sabía, era una estrategia de exposición mediática”, afirmó.

MARTA FORT REVELÓ CÓMO VIVÍA RICARDO SU SEXUALIDAD EN PRIVADO



Marta Fort habló por primera vez con total naturalidad sobre la orientación sexual de su padre, Ricardo Fort. Durante una entrevista realizada mientras cubre el Mundial 2026 para Blender, aseguró que en su familia… pic.twitter.com/o5S46d1mBw — Boing 97.3 (@radioboing) July 10, 2026 Posteriormente, agregó: “Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay”. Las palabras de Marta tuvieron un impacto especial en Carbone, quien sostuvo que durante más de una década fue asociada injustamente con ese tipo de versiones. “Crearon y construyeron una falsa realidad, haciéndole creer a las personas una mentira, algo inexistente. Me compararon con personas, mujeres, que nada tenían que ver conmigo, cuando yo era compañera de trabajo, amiga y jamás formé parte de esa mentira”, escribió la criminóloga.