Vanesa Carbone le respondió a Marta Fort tras las declaraciones sobre la sexualidad de Ricardo: "Falsa realidad"
La criminóloga respaldó los dichos de la hija del chocolatero sobre las relaciones íntimas del empresario.
Las declaraciones de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre, Ricardo Fort, generaron una fuerte repercusión y motivaron la reacción pública de Vanesa Carbone, una de las figuras históricamente vinculadas al empresario. La criminóloga utilizó su cuenta de X para agradecer que la hija de El Comandante nunca la incluyera entre las mujeres que, según explicó, eran contratadas para formar parte de una estrategia mediática. Su mensaje apuntó directamente contra los medios que durante años alimentaron versiones sobre un supuesto romance con el chocolatero.
Qué había dicho Marta Fort sobre la sexualidad de su padre
Todo comenzó cuando la joven habló desde Miami durante una transmisión de Blender y explicó con total naturalidad cómo vivían la orientación sexual de su padre dentro de la familia. “Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”, aseguró. Además, aclaró que las mujeres que aparecían junto a Ricardo Fort en televisión no eran sus parejas reales. “Las chicas que aparecían en televisión, él nunca nos dijo que eran sus novias. En casa eso se sabía, era una estrategia de exposición mediática”, afirmó.
Posteriormente, agregó: “Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay”. Las palabras de Marta tuvieron un impacto especial en Carbone, quien sostuvo que durante más de una década fue asociada injustamente con ese tipo de versiones. “Crearon y construyeron una falsa realidad, haciéndole creer a las personas una mentira, algo inexistente. Me compararon con personas, mujeres, que nada tenían que ver conmigo, cuando yo era compañera de trabajo, amiga y jamás formé parte de esa mentira”, escribió la criminóloga.
La reacción de Vanesa Carbone ante las declaraciones de Marta Fort
El vínculo entre la criminóloga y el empresario siempre estuvo rodeado de especulaciones, alimentadas incluso por una recordada declaración del empresario en 2012. En aquella entrevista, Fort sorprendió al afirmar: “Hay una mujer por la que casi vuelvo a la heterosexualidad. Trabajó conmigo… es Vanesa Carbone”. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia Carbone insistió en que nunca existió una relación sentimental y que solo mantenían un vínculo laboral y de amistad, una versión que considera respaldada ahora por las declaraciones públicas de Martita.
Después de alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse a su profesión de base, Vanesa volvió a quedar en el centro de la escena por este inesperado episodio. Incluso respondió a un usuario que aseguró que Ricardo Fort estaría orgulloso de sus hijos y escribió simplemente: “Muy orgulloso”. Para la criminóloga, las palabras de Marta significaron una reivindicación pública después de años de titulares que, según sostiene, construyeron una historia que nunca existió y que afectó tanto su imagen como su vida personal.
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