Marta Fort sorprendió al revelar cómo se enteró que era millonaria

La hija de Ricardo Fort contó detalles de cómo convive con su gran presente económico fruto de la fortuna que cosechó su padre. Qué dijo.

Marta Fort , la hija del multimillonario Ricardo Fort y hermana de Felipe , vive una vida soñada con respecto a su pasar económico fruto de la fortuna que dejó su padre tras su muerte. La vida es de lujo: viajes a Miami, ropa cara, disfrute, entre otros lujos que predominan en su vida.

En las últimas horas, la influencer, modelo y heredera de una parte de la empresa de chocolate Felfort que era propiedad de su padre brindó una entrevista en el ciclo de "Lo de Pampita" en el diario Infobae . Allí reconoció cómo se dio cuenta que era millonaria.

(Martita) —Sí y no, puede ser parte de mi personaje, nos podemos reír —anécdotas de viaje, lo que sea— pero no quiero decir: “Ay, mirá, hoy me compré esta cartera que me salió tanta plata”. A mí no me gusta eso.

—Pero uno no lo vive con envidia, lo vive como: “Ay, qué lindo sería”, ¿no?

—Claro, por eso creo que yo caigo bien, porque me trato de mostrar natural o lo más simple posible dentro de las cosas que puedo llegar a contar.

—Tenemos otros personajes que lo usan más de ese lado, ¿viste?

—Sí. Capaz suena raro lo que voy a decir, pero yo me enteré después, en la vida, que era millonaria, ¿entendés? Crecí en esa realidad por mi viejo, y después, con el tiempo, fui creciendo y me di cuenta que eso era raro. Hoy por hoy, sé que a la gente le dan curiosidad y le divierten mis viajes; pero quiero que sea más curado como yo lo muestro...

—Que sea lo único, ¿no?

—Que sea lo único.