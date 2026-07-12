Geraldine Mayer le contestó a su hijo tras las acusaciones de maltrato: "Angustiada"

La denuncia pública de Tomás Cataldi contra su madre, la influencer Geraldine Mayer , generó una fuerte conmoción en las redes sociales y abrió un intenso debate sobre la exposición de las familias en internet. El joven de 20 años publicó un extenso video en el que relató el presunto maltrato psicológico que, según aseguró, sufrió durante gran parte de su infancia y adolescencia. Tras la viralización de sus declaraciones y el respaldo de distintas figuras del espectáculo, la creadora de contenido decidió romper el silencio por primera vez.

La primera reacción de la joven fue revelada por Pilar Smith durante una emisión de LAM. La periodista contó que logró comunicarse telefónicamente con Mayer, quien actualmente reside en Miami junto a su esposo y su hija menor. “ Está muy angustiada, me negó todo . Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice”, relató Smith al aire. Además, aseguró que la encontró “destrozada” por la enorme repercusión que alcanzó el caso en apenas unas horas.

Mientras tanto, numerosas figuras públicas manifestaron su apoyo al adolescente después de escuchar su testimonio. Entre ellas estuvieron Yanina Latorre y Mariana Fabbiani , quienes destacaron la importancia de visibilizar este tipo de situaciones cuando una persona decide contar su experiencia. La denuncia del joven rápidamente trascendió las redes sociales y pasó a ocupar un lugar central en distintos programas de televisión, donde comenzaron a analizarse tanto sus declaraciones como la respuesta de la influencer.

La denuncia mediática de Tomás Cataldi contra Geraldine Mayer

En el video que compartió en sus redes sociales, Cataldi aseguró que durante años vivió situaciones de presunto maltrato psicológico dentro de su hogar. Según su relato, las agresiones eran permanentes y se manifestaban a través de gritos, descalificaciones y comparaciones constantes. “Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos”, expresó al recordar algunos de los episodios que marcaron su crecimiento.

Si podrían difundir este video estaría más que agradecido ya que es un video muy importante para mí. Muchas gracias.#argentina #difundir pic.twitter.com/rh7OJdgYSn — Tomas (@Taldyy) July 9, 2026

El joven también reveló cuál fue una de las frases que más lo afectó durante su adolescencia. “La frase que me quedó marcada para siempre fue ‘nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos’. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida”, afirmó. Además, sostuvo que la imagen de familia feliz que Geraldine compartía en sus redes sociales no coincidía con la realidad que él asegura haber vivido puertas adentro.

En otro de los pasajes más delicados de su descargo, Tomás contó que durante su adolescencia atravesó una profunda crisis emocional e incluso aseguró haber intentado quitarse la vida. También explicó que conserva conversaciones privadas, audios y capturas de pantalla que, según afirmó, respaldan su versión de los hechos. Mientras tanto, Geraldine Mayer evitó brindar mayores detalles sobre el conflicto y solo negó las acusaciones, dejando abierta la posibilidad de realizar un descargo más amplio cuando considere que es el momento adecuado.