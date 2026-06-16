La grave acusación de un neuquino contra la producción del programa de Guido Kaczka.

Es mi sueño es un programa de talentos que busca las mejores voces del país y que es conducido por Guido Kaczka en la pantalla de eltrece. El ciclo tiene como jurados a La Mona Jiménez , Abel Pintos , Joaquín Levington y Jimena Barón . Sin embargo, el reality de talento atraviesa uno de sus momentos más turbulentos desde su estreno, ya que volvió a generar polémica en los participantes. En SQP revelaron la interna entre integrantes del jurado y un participante.

Diferencias de criterio, cruces por las devoluciones a los participantes y disputas por el protagonismo habrían alimentado un clima cada vez más complejo dentro del ciclo desde hace un tiempo. Pero ahora una denuncia de un exparticipante puso en debate la interna detrás del programa.

En SQP hablaron con Jimena Barón sobre las duras declaraciones que hizo un exparticipante sobre la artista y su devolución. “Los participantes no aceptan no. En su momento, cuando vos no estuviste, pasó con Natalie Pérez, que se enojó y ahora salió otro chico, que se llama Lucas, participó hace dos meses y contó que no se sintió cómodo”, le dijo el cronista a La Cobra en una nota.

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“No le gustó la canción que la producción le eligió, que vos le dijiste que no le encontraban el estilo…”, agregó el periodista. Ante esto, la artista contó su opinión e hizo frente a las críticas que recaen sobre el programa: "Ay… no me acuerdo para nada quién es Lucas. No me acuerdo para nada. Ayer yo me voy en un auto que me pone la producción para ir a casa, me subí al auto y el señor que manejaba me habló del respeto que tenemos con los participantes, que placer que sea un programa donde haya tanta buena onda y respeto”.

La denuncia del ex participante

Lucas Fontana, un participante que no logró pasar a la siguiente etapa cuando hizo su presentación en el programa. En una entrevista con Sálvese quien pueda hizo su descargo como también en sus redes y expresó: "La realidad es que cuando apenas me sucedió fue algo que me dolió un montón y me dañó el ego, pero realmente me hicieron dudar un montón".

"Lo que pasó fue que me llaman la noche previa, no me avisaron con tiempo. Uno que tiene un montón de ilusiones y sueños, casi me doy de baja. Dije 'si me van a atender así a las corridas'. No pude elegir qué cantar. Esto más que nada en contra de la producción, pero lo hice con la idea de avivarnos entre los artistas emergentes e independientes que estamos en toda esa máquina y en ese mundo y queremos aprovechar esos momentos. Pasan estas cosas que te desarman", detalló.

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Además, contó lo que le dijo la producción antes de salir al aire: "Yo fui con mucha ilusión y a último momento me dan una pista editada, no sabía qué cantar. Yo me levanté ese día, yendo al canal, no sabiendo qué cantar. A último momento, antes de salir con el micrófono en la mano, nos dicen 'prohibido decir que son artistas, que son músicos, que tienen música en Spotify, que se dedican a este mundo'. Fue una gran desilusión".

Por otra parte, expresó que sabía de antemano que no iba a continuar en el programa: "Entiendo que es un juego y que eso fue un indicio de que yo hoy no quedo. Claramente me echan a un lado. Mi descargo va por ese sentido. Yo valgo lo mismo que el que tiene 200.000 seguidores y tiene un representante, quedó re bien, cantó lo que quiso y se puso lo que quiso. Yo no tengo eso, pero no soy menos o más artista. Cada uno sabe lo que es como artista y lo que está haciendo".

Finalmente, Lucas Fontana le hizo una última queja a la producción de "Es mi sueño" y lanzó: "La vara no es equitativa para muchos. A mí esto me enseñó que si hay próxima vez, pararme con mucho respeto y decir 'el que sale en la tele soy yo, quiero salir favorecido también'".