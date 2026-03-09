Vuelve Guido Kaczka a la tevé: cómo será su nuevo programa y quiénes lo acompañarán

El conductor regresa a la televisión con un nuevo formato con el que competirá por el rating del prime time. A qué hora es el debut.

“Es mi sueño” . Sí, el sueño de El Trece de quedarse con el rating del prime time está en marcha. La gran apuesta del canal pone toda su energía en el nuevo programa que conducirá desde este lunes 9 de marzo Guido Kaczka.

El formato del programa combina los grandes éxitos de la televisión como “La Voz” y “Cantando”, pero con la conducción de quien supo llevar adelante grandes programas como “Bienvenidos a Bordo” o “Los 8 escalones”. “Es mi sueño”, el nombre elegido para el nuevo formato que competirá con Gran Hermano busca nombrar esa energía televisiva con el componente emocional que caracteriza a los participantes.

Son más de 200 cantantes que pasarán por el programa con el único objetivo de ser elegidos por el excelentísimo jurado que tendrá la difícil tarea de elegir a la próxima estrella musical.

Con figuras populares de la escena musical como Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón el programa pone primera este lunes a las 21.15. Cada jurado tendrá en su mesa una palanca que funcionará como voto positivo: al activarla, se desbloqueará un escalón dentro de la competencia. Cuantos más votos logre un participante, más cerca estará de avanzar en el camino hacia la final.

Mona Jiménez.jpg La Mona Jiménez

Cómo sigue la competencia en “Es mi sueño”

Cuando los participantes obtengan el pase a otro escalón pasarán a “Palco del Ópera”, una instancia superior dentro del programa. En esta etapa los elegidos deberán presentarse una vez más y enfrentar una evaluación mucho más detallada.

En esta nueva etapa, el jurado calificará con un puntaje del 1 al 100. Solo ocho participantes quedarán finalmente en carrera para presentarse en el Teatro Ópera donde se elegirá al ganador de la competencia por voto del público.

El participante ganador no solo será la gran estrella musical del ciclo, sino que se alzará con 100 millones de pesos.