Por qué se encontraron Beto Casella y Edith Hermida tras su tormentosa relación

Inesperadamente para el mundo del espectáculo , Beto Casella y Edith Hermida volvieron a verse las caras en un encuentro lejos de los flashes de la televisión y con un contexto más relajado que permitió la convivencia luego de las diferencias que dejaron expuestas con respecto al futuro tras el final de Bendita con el liderazgo del conductor.

El mismo se dio en un espacio donde no había lugar para el berrinche sino que las condiciones estaban dadas para que se genere un clima de baja tensión debido a que ase trató de los festejos por el cumpleaños del locutor Mariano Flax, quien se mudó a la pantalla de América para acompañar a Beto en BTV. Según contó Laura Ubfal, el encuentro habría sido amable.

“Se saludaron, nos saludamos todos, charlamos de la vida” , le dijo la periodista Any Ventura a Ubfal sobre el clima vivido en la reunión. Según se conoció en los detalles, primero se saludaron ellos los protagonistas de la historia y conversaron sobre sus actualidades. "Fue divino" , dijo Ventura.

Más allá de las declaraciones, los videos expuestos por las partes mostraron la felicidad de los asistentes por estar en la reunión, sin mostrar rencores ni problemas entre ellos.

Beto Casella listo para el fracaso de su programa: qué dijo sobre el bajo rating

Beto Casella sorprendió cuando anunció que ya no seguía con el programa histórico Bendita por el canal 9 luego de claras diferencias con el mismo. Allí se separaron los caminos incluso con su compañera Edith Hermida, que se quedó con la conducción del antiguo programa mientras que el conductor comenzó una carrera en América TV.

Sin embargo el nuevo comienzo tiene la misión de volver a encontrarse con su público en otro canal, con otros actores, entre otras cosas para volver a tener rating. Y esa es una estadística que complica y marca futuros. Luego de que se conozca que promedió dos puntos de rating en sus primeros días quedando tercero la franja horaria y fuera del top 3 del canal, desde la dirigencia estarían disconformes por los números.

Ante eso, Casella contó: "Nos van a dejar de elegir a todos, pero yo estoy preparado y re tranquilo. Siempre lo espero para el viernes que viene. Siempre jodo con que viene un gerente y te dice: 'Tengo un programita para vos, el sábado a las 4'. Con eso, te están diciendo que se termina".

"Este programa va a calzar en la noche de América", aseguró y dijo: "Yo pensé que se venía la mitad, sin embargo, se vinieron casi todos. Seguimos teniendo la esencia de Bendita".

"Tenemos cosas que preparamos y pre producimos que todavía no salieron al aire. Me doy el gusto de hacer una entrevista, que en Bendita no se podía. En los informes, ya no le dedicamos tres minutos a Wanda-China, en un informe ponemos tres o cuatro temas del día. El informe me sigue gustando, aunque me digan que nos parecemos a Bendita", cerró.