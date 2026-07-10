Crítico incendio en Sakura: el sentido comunicado de la empresa tras el siniestro

El voraz incendio destruyó el sector ubicado en la calle Padre Mascardi. La firma emitió un comunicado en sus redes sociales.

El impresionante incendio desatado este jueves por la mañana en las instalaciones del depósito de la empresa Sakura, de la calle Padre Mascardi, fue contenido luego de un arduo trabajo de más de 300 personas. Tras esto, las autoridades municipales confirmaron que el edificio permanecerá clausurado y vallado.

Mientras se evalúa si deberá ser demolido o no, por el grave daño estructural que sufrió, la firma publicó un sentido comunicado dirigido a clientes, vecinos, proveedores, instituciones y a toda la comunidad que acompañó a la firma tras el siniestro.

A través de sus redes sociales, la empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción compartió una carta abierta bajo el mensaje: "Hay momentos que nos recuerdan el verdadero valor de una comunidad".

"En las últimas horas recibimos el apoyo de clientes, vecinos, proveedores, colegas, instituciones y de muchas personas que estuvieron presentes de una u otra manera. A todos ustedes, simplemente: gracias", expresó la empresa antes de difundir el texto completo.

Qué dijo Sakura tras el incendio de su depósito

En la carta, la empresa recordó el incendio que destruyó uno de sus depósitos y destacó que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas.

"Como todos sabrán, en el día de ayer sufrimos un siniestro que afectó a uno de nuestros depósitos. La magnitud del daño se contrasta con la tranquilidad de que ninguna persona fue afectada", señalaron.

Omar Novoa

Además, remarcaron el trabajo realizado por quienes participaron del operativo para controlar el fuego y evitar consecuencias aún mayores.

"A todos esos bomberos que trabajaron incansablemente hasta que la situación se controló, a las fuerzas de seguridad, a los equipos de emergencia, a los de respuesta inmediata... No tenemos adjetivos que puedan describir nuestro sentimiento hacia ustedes", expresaron.

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En el lugar se concentraron más de 300 personas, entre efectivos de la Policía, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, personal sanitario y más de 19 dotaciones de bomberos provenientes de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co y de las ciudades de Cipolletti y Cinco Saltos, en la vecina provincia de Río Negro.

También agradecieron a las autoridades provinciales y municipales por poner a disposición toda la infraestructura necesaria para enfrentar la emergencia.

El agradecimiento a vecinos, colegas y clientes

Uno de los ejes centrales del comunicado fue el reconocimiento al acompañamiento recibido durante las horas posteriores al incendio. La empresa agradeció especialmente a los vecinos, que también se vieron afectados por el siniestro y, aun así, ofrecieron su colaboración.

Asimismo, destacó el respaldo de colegas del rubro, a quienes calificó como un ejemplo de solidaridad por los mensajes de aliento y la ayuda ofrecida.

Omar Novoa

El reconocimiento también alcanzó a los proveedores, clientes y trabajadores de la empresa. "Son ustedes parte de lo que somos, y como parte nos sentimos acompañados", manifestaron al referirse a los proveedores, mientras que a los clientes les agradecieron "las palabras de aliento" y el permanente ofrecimiento de ayuda.

"Nos alienta, nos hace ponernos de pie y andar"

En el tramo final de la carta, Sakura aseguró que el respaldo recibido por parte de la comunidad representa el impulso necesario para afrontar el difícil momento que atraviesa la empresa, que lleva más de 38 años de trayectoria.

"Que estas palabras sean tan solo una minúscula manifestación del agradecimiento y reconocimiento nuestro a la comunidad en su conjunto. Nos alienta, nos hace ponernos de pie y andar. Son la razón que da sentido a nuestra existencia", expresaron.

Omar Novoa

El comunicado concluye con un mensaje que resume el espíritu de la publicación:

"De todo corazón, muchas gracias a todos... todos los que somos y hacemos Sakura".

El futuro del edificio es incierto

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, explicó esta mañana que el inmueble presenta un deterioro estructural crítico debido a las temperaturas extremas alcanzadas durante el incendio.

Según detalló el funcionario, las cámaras termográficas utilizadas durante los relevamientos detectaron temperaturas cercanas a los 700 grados en el interior del galpón, de unos 100 metros de largo, lo que provocó un severo debilitamiento de la estructura metálica.

Por ese motivo, el predio permanece clausurado, con un perímetro de seguridad establecido por el municipio ante el riesgo de derrumbe, y las autoridades estiman que el edificio deberá ser demolido debido a que ya no reúne condiciones de seguridad.