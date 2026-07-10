Julio llega con la "Liquidación más grande de la historia" de Nippon Car

Beneficios exclusivos, grandes premios y una experiencia pensada para toda la familia. La propuesta reúne una amplia selección de vehículos de todas las marcas.

Durante todo el mes de julio, Nippon Car presenta la "Liquidación más grande de autos usados" , una propuesta comercial diseñada para brindar a sus clientes las mejores oportunidades para acceder a su próximo vehículo . La iniciativa combina precios especiales, alternativas de financiación, importantes premios y una experiencia diferente para quienes visiten la concesionaria durante uno de los meses más especiales del año.

La propuesta reúne una amplia selección de vehículos de todas las marcas , con unidades seleccionadas para responder a las distintas necesidades y presupuestos de cada cliente.

Además, quienes buscan la máxima tranquilidad al momento de comprar un usado podrán encontrar vehículos Certificados Toyota, que cuentan con el respaldo de la marca, garantía y altos estándares de calidad, ofreciendo mayor seguridad y confianza en cada compra.

Coincidiendo con las vacaciones de invierno, Nippon Car invita a que la visita a la concesionaria sea también un momento para disfrutar en familia. Como parte de la campaña, el sábado 18 de julio se realizará un evento especial, en donde habrá catering para recibir a los clientes y un espacio con actividades recreativas para los más chicos, permitiendo que los adultos puedan recorrer el salón, conocer las promociones y recibir asesoramiento personalizado mientras los niños disfrutan de una jornada especialmente pensada para ellos. Convirtiéndose en uno de los momentos más importantes del mes de la liquidación más grande de la historia del concesionario.

Además, quienes aprovechen las oportunidades de julio podrán participar de importantes sorteos. Todos los clientes que señen un vehículo de lunes a viernes participarán automáticamente del sorteo de un monopatín, que se realizará cada sábado. A su vez, quienes concreten la compra de un vehículo durante el mes quedarán inscriptos para participar del gran sorteo final de una motocicleta.

En el marco del Mes del Amigo, la propuesta suma un beneficio adicional: quienes se acerquen a Nippon Car junto a un referido obtendrán doble chance en todos los sorteos, tanto quien recomienda como la persona referida, premiando la confianza y el valor de las recomendaciones.

"Queremos que nuestros clientes encuentren mucho más que una buena oportunidad para cambiar su vehículo. Buscamos ofrecer una experiencia completa, con asesoramiento personalizado, respaldo, transparencia y propuestas comerciales realmente competitivas. Aprovechando las vacaciones de invierno, también quisimos generar un espacio para que las familias puedan compartir una jornada distinta mientras conocen todas las oportunidades que tenemos preparadas", destacaron desde Nippon Car.

Con esta iniciativa, Nippon Car reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia de compra diferencial, con una amplia oferta de vehículos, alternativas de financiación adaptadas a cada necesidad y beneficios exclusivos durante todo el mes de julio.

La invitación está abierta para que toda la comunidad se acerque a vivir la liquidación más grande de autos usados, la dirección es Perticone 1575, en la ciudad de Neuquén. Participe de los sorteos, disfrute de las actividades de vacaciones de invierno y encuentre la mejor oportunidad para renovar su vehículo.