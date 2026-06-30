Chapelco se prepara para vivir una temporada histórica: un centro de esquí totalmente renovado y moderno

El próximo 8 de julio Chapelco abre sus pistas al público para empezar a disfrutar una temporada que será un antes y un después en la historia del Centro de Esquí.
El próximo 8 de julio Chapelco abre sus pistas al público para empezar a disfrutar una temporada que será un antes y un después en la historia del Centro de Esquí.
La principal novedad será la incorporación de una nueva Telecabina para 10 personas, que unirá la Base con la cota 1600 en apenas cinco minutos y tendrá una capacidad de transporte de hasta 3.000 personas por hora. Este nuevo medio de elevación permitirá reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la circulación de visitantes en la montaña.
Otra de las grandes mejoras será el nuevo estacionamiento totalmente pavimentado, que duplica la capacidad y mejorará el acceso de los visitantes, en una inversión muy demandada por los esquiadores, que este año se hace realidad.
Además, los Smart Lockers, un sistema que llega a Argentina de la mano de Chapelco, permitirá reservar, de manera online, espacios para guardar el equipamiento durante varios días y acceder a ellos utilizando la misma tarjeta del pase, en un edificio especialmente construido para ese servicio.
La renovación también alcanza a la Base, donde funcionarán un Rental completamente renovado, con más de 2.000 equipos nuevos; el restaurante La Base, con un nuevo diseño y propuesta gastronómica; una cafetería con productos artesanales; un local exclusivo para la Escuela de Esquí y Snowboard; además de otros servicios para los visitantes.
En la cota 1600 se desarrolló un nuevo sector comercial que contará con cafetería, kiosco, Smart Lockers para mochilas, oficina de ventas de la Escuela y servicio de fotografía.
Por su parte, la montaña continúa incorporando infraestructura con nuevos cañones de nieve entre la cota 1400 y la Base, como parte del proceso de modernización iniciado en 2025.
Este año, a fin de preservar aún más la seguridad de nuestros visitantes, el uso de casco será obligatorio para todas las actividades sobre la nieve. En snowboard, también será obligatoria la correa de seguridad.
No esperes más para ser parte del nuevo Chapelco, el Pase Diario Esquiador para la temporada invernal 2026 ya se encuentra disponible y puede adquirirse a través de tienda.cerrochapelco.com.ar. Este tipo de pases se pueden utilizar en cualquier momento de la temporada, tanto de manera consecutiva como alternada.
Más información en cerrochapelco.com.ar
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