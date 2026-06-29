Se inspira en los paisajes para realizar sus obras. La biodiversidad, las historias del patrimonio natural y cultural de la provincia forman parte de sus trabajos.

Vitrofusión: el arte de Irina Cid para reproducir la identidad de Neuquén

La artesana Irina Cid lleva más de quince años dedicada al arte del vidrio fusionado y desde hace nueve forma parte de Artesanías Neuquinas , organismo dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. A través de sus obras busca representar la identidad de Neuquén , tomando como inspiración los paisajes, la biodiversidad y las historias que forman parte del patrimonio natural y cultural de la provincia.

Especializada en la técnica de vitrofusión, Cid desarrolla piezas que retratan lagos, ríos, montañas, flora y fauna nativa. “Siempre trato de compilar imágenes y contar un poco todo lo que es la flora y la fauna de la Patagonia y de la provincia de Neuquén. A través de mis piezas hago conocer las características de esta tierra que tanto nos brinda”, expresó.

El compromiso con el ambiente también forma parte de su propuesta artística. Muchas de sus creaciones incorporan materiales reciclados, una decisión que acompaña su visión del arte como herramienta para transmitir valores y generar conciencia.

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El uso de materiales reciclados

“Trato de utilizar materiales reciclados porque esa es mi idea de trabajo. Me interesa que cada pieza tenga un significado y que pueda transmitir algo sobre nuestra naturaleza”, señaló.

Entre sus trabajos más recientes se destaca una colección inspirada en el huemul, que combina elementos de la fauna y la flora cordillerana para narrar historias vinculadas a especies emblemáticas de la región.

“Estamos trabajando una línea que se llama Huemul, donde las piezas cuentan la historia de nuestro huemul neuquino junto a otros animales como el gato huiña, el monito del monte o el zorrito colorado. Para mí, cada obra tiene que dejar algún mensaje de la tierra”, explicó.

Nacida en Córdoba y radicada en Neuquén desde los cuatro años, Cid transitó diferentes disciplinas artísticas antes de encontrar en el vidrio fusionado el lenguaje que mejor representa su búsqueda creativa.

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“Hice vitral, trabajé con cerámica y finalmente llegué al mundo del vidrio. Hoy elaboro mis propios colores en el taller porque creo que cada artista debe tener una identidad propia, algo que permita reconocer sus obras”, afirmó Irina Cid.

El escenario

Actualmente sus creaciones forman parte de la propuesta de Artesanías Neuquinas en distintos puntos de comercialización, incluido el renovado espacio del organismo en el Aeropuerto Chapelco. Allí, residentes y visitantes pueden encontrar desde piezas decorativas hasta objetos utilitarios inspirados en la identidad provincial.

“Nace por amor a mi provincia. Me encanta mostrar lo que somos y lo que tenemos. Neuquén es una fuente permanente de inspiración y Artesanías Neuquinas me permite seguir creciendo y creando con libertad”, concluyó la artesana.