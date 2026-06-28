La llamativa reacción de Nadia Márquez tras la salida de Manuel Adorni

La senadora neuquina de La Libertad Avanza reaccionó al posteo de Karina Milei, su jefa política directa. ¿Qué dijeron sus demás compañeros libertarios?

La senadora neuquina Nadia Márquez reaccionó este último sábado a la salida de Manuel Adorni del gabinete nacional , pero no fue exactamente un gesto de despedida para el ahora exfuncionario.

Lo que la legisladora de La Libertad Avanza retuiteó, con un simple corazón como comentario, fue el mensaje que publicó Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, a quien Márquez reconoce como su referencia política directa dentro del espacio.

Adorni presentó su renuncia el sábado por la tarde, después de casi cuatro meses de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que asumió en la función pública, lo que derivó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Tuit Nadia Marquez Adorni

La salida se produjo horas después del regreso de Javier Milei de su gira por España y antes de que el Congreso retomara, la semana próxima, el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura que la oposición impulsaba en su contra. Se venía que ya no tenía el apoyo ni del PRFO ni de los legisladores de las provincias para sostenerlo.

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Quien encabezó las reuniones para definir la salida de Adorni y la transición fue justamente Karina Milei, mientras el presidente se encontraba todavía de viaje.

Apenas confirmada la renuncia, la funcionaria publicó un extenso mensaje de despedida: le agradeció a Adorni su "incansable trabajo" y "la pasión" con la que defendió "las ideas de la libertad", lo calificó de persona "íntegra, valiosa y muy querida" y cerró asegurando que su paso por el Gobierno "dejó una marca enorme".

pablo cervi nadia marquez Pablo Cervi y Karina Milei. No todos despidieron en las redes a Manuel Adorni.

Ese fue el posteo que retuiteó Márquez. La senadora, junto al también senador libertario Pablo Cervi, había respaldado a Adorni hasta los últimos días, incluso en un encuentro reciente en la Casa Rosada donde el funcionario juró su inocencia ante un grupo de legisladores de su espacio.

Sin embargo, en esta reacción puntual, el gesto de Márquez no fue una despedida al funcionario saliente, sino una señal de lealtad hacia Karina Milei.

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De toda la bancada libertaria neuquina, sólo dos figuras se manifestaron públicamente sobre la renuncia de Adorni. Una fue Márquez, con ese corazón debajo del posteo de Karina Milei.

Tuit Gabriela Munoz

La otra fue la diputada nacional Gabriela Muñoz, una de las dirigentes más cercanas a Javier Milei dentro del espacio neuquino, quien sí elaboró un mensaje propio: remarcó que el Presidente "tiene un norte inamovible" y que "las transformaciones profundas exigen priorizar siempre la transparencia institucional", además de cerrar con un "queda mucho por hacer, sigamos construyendo".

El resto del bloque optó por el silencio. Ni el senador Pablo Cervi —que había defendido a Adorni en la previa— ni los diputados nacionales Gastón Riesco y Soledad Mondaca emitieron palabra sobre la salida del ex jefe de Gabinete.

La diferencia entre los gestos de Márquez y Muñoz también deja una lectura: mientras la senadora limitó su reacción a un corazón bajo el mensaje de Karina Milei, fue Muñoz quien construyó un texto propio defendiendo el rumbo presidencial, en un contexto donde ambas dirigentes —pese a compartir espacio— vienen de atravesar tensiones internas dentro del armado libertario neuquino.