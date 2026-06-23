El secreto para conservar la fruta por más tiempo: lo que no hay que guardar junto en la frutera
Un simple cambio al momento de almacenarlas puede marcar la diferencia entre una fruta fresca durante días o una que se arruina antes de tiempo.
Guardar todas las frutas juntas puede hacer que se echen a perder más rápido. El motivo está en el etileno, un gas natural que algunas variedades liberan en grandes cantidades y que acelera la maduración de las que están cerca.
Por eso, expertos en conservación doméstica aconsejan organizar las frutas según su comportamiento frente a esta hormona vegetal para mantenerlas frescas durante más tiempo y evitar pérdidas innecesarias.
Cuando en el mismo espacio conviven frutas que producen mucho etileno con otras que son más sensibles, el resultado suele ser el mismo: textura más blanda, sabores apagados y aparición más rápida de moho.
Qué dice la ciencia
Publicaciones especializadas en conservación doméstica de alimentos, como Better Homes & Gardens y Misfits Market, describen el etileno como un factor clave para entender por qué ciertas combinaciones “se echan a perder” antes. La lógica es simple: si una fruta madura rápido o “empuja” la maduración de otras, conviene aislarla para evitar que convierta el frutero en una cámara de aceleración.
El objetivo no es separar todo de todo, sino armar dos zonas: una para productores de etileno (frutas que siguen madurando con fuerza y “contagian” madurez) y otra para frutas más delicadas o de maduración lenta, que sufren cuando quedan expuestas a ese gas. Esa separación reduce desperdicio y ayuda a que cada fruta llegue a su punto sin arrastrar al resto.
El papel del etileno en la conservación de las frutas
El etileno es un gas que producen algunas frutas y verduras a medida que maduran. En la cocina doméstica se lo nota por sus efectos: una fruta madura cerca de otra puede hacer que la segunda cambie de textura y aroma más rápido de lo esperado.
Las combinaciones que conviene evitar: frutas que “aceleran” a otras
1) Bananas y el efecto sobre otras frutas:
Las bananas son reconocidas como una de las principales productoras de etileno, un gas que acelera la maduración y el deterioro de las frutas cercanas.
Conviene guardarlas en un lugar propio (en el exterior, con ventilación), y frutas delicadas en frío si corresponde, sin cercanía directa.
2) Manzanas con frutas muy sensibles o de vida corta:
Las manzanas aparecen en listados de productores de etileno en guías de consumo como Better Homes & Gardens. Cuando se juntan con frutas que se deterioran rápido, el frutero puede convertirse en un “acelerador” de madurez.
Es mejor guardarlas separadas o en un sector propio; si se guardan en frío, evitar que compartan cajón con piezas muy sensibles al etileno.
3) Peras y otras frutas en maduración conjunta:
Las peras son un caso típico de fruta que se compra firme y madura en casa. En un mismo bol con frutas delicadas, pueden empujar una maduración más rápida.
Guardar las peras en maduración aparte; una vez maduras, refrigeración para extender vida útil.
4) Paltas junto a productores potentes:
Las paltas se usan a veces para “aprovechar” el etileno y acelerar su punto de madurez, pero en convivencia constante con productores fuertes, el resultado puede ser maduración rápida y despareja.
Conviene guardarlas fuera del refrigerador mientras maduran, en un espacio controlado; cuando llegan a punto, refrigeración para desacelerar.
5) Tomates en el mismo bol que frutas que no deberían acelerarse:
Aunque muchas personas los guardan con el resto de la fruta, los tomates suelen mencionarse como productores moderados de etileno en guías de consumo, y pueden afectar a otros alimentos cercanos.
A los tomates conviene guardarlos aparte, con ventilación y sin mezclar en el frutero “general”.
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