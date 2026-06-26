Una mujer fue detenida en el barrio Atahualpa tras gastar fortunas con una tarjeta de crédito robada. En el operativo, la Policía descubrió que escondía otra millonaria estafa.

Le vaciaba la cuenta a una abuela en Neuquén, la allanaron y saltó un pedido de captura de Mendoza

Un importante despliegue policial tuvo lugar este jueves en una vivienda del barrio Atahualpa de Neuquén capital , por un allanamiento en el marco por presuntas estafas . El personal del Departamento de Delitos Económicos realizó el procedimiento a partir de la denuncia de una señora mayor que detectó movimientos extraños en los consumos de su tarjeta de crédito.

La investigación surgió cuando la mujer identificó movimientos irregulares en su cuenta bancaria y compras no autorizadas de diversos elementos. La damnificada decidió denunciar el robo y los investigadores del Departamento de Delitos Económicos comenzaron las tareas para esclarecer al responsable del hecho.

A partir de la presentación judicial, el personal policial comenzó una investigación exhaustiva que incluyó el análisis de movimientos bancarios , registro de cámaras de seguridad y tareas de campo, los efectivos lograron identificar a la presunta autora de la maniobra fraudulenta. Por esta razón, ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Atahualpa de la capital neuquina.

Un dato llamativo es que se sumó al procedimiento la Justicia de Mendoza, ya que el personal del Departamento de Delitos Económicos tenía una orden judicial vigente por el delito de una presunta estafa vinculada a la comercialización de un auto.

estafas El allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Atahualpa de Neuquén capital.

La llamativa participación de la Justicia de Mendoza

De esta manera, se llevó adelante el allanamiento en el inmueble de la sospechosa, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, como objetos recientemente adquiridos y electrodomésticos. Los agentes detuvieron a una mujer presuntamente vinculada de forma directa con la maniobra económica ilegal.

Hasta el momento, se desconoce de qué forma la acusada consiguió la información de la tarjeta o si llegó a tener el plástico en su poder. Los pesquisas continúan trabajando para establecer el origen de esos datos y reconstruir la maniobra.

delitos La Justicia de Mendoza también participó del procedimiento por una causa vinculada a una estafa en la comercialización de un automóvil.

Además, el personal del mismo departamento de la Policía de Mendoza realizó el secuestro de un Fiat Cronos, un vehículo vinculado de forma directa a una estafa con la comercialización del rodado.

Ambos procedimientos fueron la culminación del trabajo de investigación del personal policial y la articulación con la Justicia para avanzar con el esclarecimiento de los responsables de delitos económicos.

delito economico La mujer quedó detenida por el delito de estafa.

Compró maquillajes y perfumes con una tarjeta robada: le allanaron la casa y encontraron droga

Una investigación por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito robada derivó en un allanamiento positivo en la provincia de Neuquén, donde la Policía secuestró elementos adquiridos con las compras cuestionadas y encontró droga de manera circunstancial.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de una joven que detectó movimientos y consumos que no había realizado en distintos comercios y perfumerías de la ciudad.

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De acuerdo con la investigación, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad y otras evidencias que permitieron identificar a la presunta autora de las maniobras fraudulentas en un domicilio de Neuquén capital.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Muten, donde los investigadores buscaban pruebas vinculadas al uso indebido de la tarjeta sustraída.

Qué elementos secuestró la Policía

Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir, calzado, bolsas de distintos comercios, tickets de compra, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, fue incautado un Fiat Mobi blanco, vehículo que habría sido utilizado durante los hechos investigados.

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Un hallazgo inesperado

Mientras se desarrollaba la diligencia judicial, los efectivos encontraron sustancias sospechosas, por lo que se solicitó la intervención de personal especializado de Antinarcóticos.

Tras realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Como resultado, se procedió al secuestro de 2,85 gramos de cocaína y a la notificación judicial de uno de los moradores de la vivienda por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

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La causa sigue en investigación

La investigación principal continúa enfocada en la presunta defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída. Los elementos secuestrados serán analizados para determinar el alcance de las compras realizadas y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

En tanto, la causa vinculada al hallazgo de droga quedó bajo intervención de la Justicia Federal, que evaluará la situación procesal de la persona notificada durante el allanamiento.