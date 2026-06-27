Choque fatal en Ruta 6: un motociclista murió tras impactar con una camioneta

El conductor de la moto impactó de frente contra la camioneta. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y falleció horas después.

El motociclista falleció producto de las graves lesiones que sufrió en el incidente vial.

El motociclista falleció producto de las graves lesiones que sufrió en el incidente vial.

Un trágico incidente vial se registró la noche del viernes en la intersección de la Ruta 6 en Rincón de los Sauces , cuando una camioneta y una motocicleta chocaron de frente en la intersección con la calle San Martín. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad al motociclista que fue derivado de urgencia al hospital local y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro sucedió durante la noche, cuando una motocicleta cilindrada colisionó de manera frontal contra una camioneta Ford EcoSport color gris. El vehículo mayor era conducido por una mujer que viajaba junto a una menor de edad, mientras que víctima fatal fue identificado como un joven de 29 años.

La violencia del golpe, provocó que el conductor del rodado menor saliera despedido de la moto e impactó contra la calzada, provocándole graves heridas . Debido al estado crítico de las lesiones, el personal de emergencia acudió al lugar para asistir al motociclista y posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital local.

El equipo médico analizó la gravedad de las lesiones y efectuaron su traslado a la Clínica Privada de Maternidad de Rincón de los Sauces. A su vez evaluaron un nuevo traslado a un centro de mayor complejidad en Neuquén capital, para que recibiera atención especializada.

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El equipo médico evaluaba su traslado a Neuquén capital pero falleció

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento del motociclista, quien no logró ser derivado debido a la gravedad de su cuadro clínico. Por otro lado, el conductor de la camioneta no habría sufrido heridas de consideración, ya que no requirió asistencia médica del equipo de emergencia.

El comisario Felix Caporaso en declaraciones a LM Neuquén explicó: “La mecánica del accidente es que la mujer venía transitando por la Ruta 6 en sentido sur- norte y la moto venía en sentido contrario. La camioneta gira hacia su mano izquierda para retomar calle San Martín y choca con la moto casi de frente”.

Es decir, la camioneta transitaba por la Ruta 6 cuando dobló hacia la izquierda y chocó de forma semi frontal con la motocicleta que circulaba en sentido contrario norte-sur. Al parecer la conductora del rodado mayor no advirtió la presencia del motociclista y la víctima fatal no pudo esquivar el rodado.

La violencia del impacto provocó graves daños materiales en la camioneta Ford EcoSport, que resultó con el tren delantero destruido.

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“Fue tratado de urgencia en el lugar, luego derivado al hospital y después fue trasladado a otra Clínica de alta complejidad privada. En un momento se iba a coordinar el traslado a Neuquén capital pero se confirmó su fallecimiento” indicaron fuentes policiales.

Se desconocen los motivos del trágico incidente vial y si la baja visibilidad nocturna contribuyó en el fatal desenlace. Mientras tanto, el personal de Criminalística asistió al lugar para ejecutar las pericias y determinar la mecánica del siniestro. Además, avanzan las actuaciones judiciales para identificar a la víctima fatal del trágico choque.