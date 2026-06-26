Anulo mufa: periodista argentino le regaló a Mick Jagger la camiseta de la Selección y su reacción sorprendió

El histórico líder de The Rolling Stones fue protagonista de un divertido momento durante una entrevista exclusiva en Londres.

La famosa "mufa" que durante años los fanáticos del fútbol le adjudicaron a Mick Jagger parece haber quedado definitivamente en el pasado. El cantante británico recibió como obsequio una camiseta de la Selección Argentina durante una entrevista exclusiva realizada en Londres y el momento rápidamente comenzó a generar repercusión entre los seguidores de la banda y los hinchas argentinos.

El encuentro fue realizado por el periodista Leo Rodríguez, conductor de LN 104.9 + Música, como parte de una entrevista en la antesala del lanzamiento del nuevo disco de The Rolling Stones , Foreign Tongues, previsto para el 10 de julio.

Durante la charla, el músico habló sobre el nuevo álbum, el próximo Mundial de fútbol, los recuerdos de la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina en 1995 y la posibilidad de volver a salir de gira con un eventual regreso a Buenos Aires.

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Mick Jagger recibió la camiseta de Argentina

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Leo Rodríguez quiso introducir "la pregunta que millones de argentinos esperan". Antes de que pudiera terminar la frase, Jagger respondió con una sonrisa: "¿Si me voy a postular para presidente?".

La ocurrencia provocó una carcajada inmediata y confirmó el excelente humor con el que el cantante afrontó toda la entrevista.

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Además, el periodista le entregó una camiseta de la Selección Argentina, un gesto que los fanáticos no tardaron en relacionar con la histórica superstición que durante años acompañó al músico.

La "mufa" de Mick Jagger quedó atrás

Durante años, en las redes sociales se instaló la idea de que cada equipo o selección que recibía el apoyo público de Mick Jagger terminaba perdiendo. Esa fama alcanzó también a la Selección Argentina, especialmente durante distintos Mundiales.

Sin embargo, esa teoría quedó prácticamente desactivada luego de la consagración argentina en la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, títulos que dejaron atrás cualquier superstición relacionada con el cantante británico.

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Por eso, la imagen de Jagger sosteniendo la camiseta albiceleste fue tomada por muchos usuarios con humor y como una muestra de que la supuesta "mufa" ya forma parte del folclore futbolero.