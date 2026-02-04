Mick Jagger fanático de Javier Milei: ¿Dónde sería el inesperado encuentro?

En las últimas horas se conocieron detalles sobre el pedido que habría hecho la estrella de rock.

Luego de cantar en el show de Fátima Florez en Mar del Plata con un teatro repleto, el presidente Javier Milei podría conocer y tener un encuentro con un líder del rock and roll.

Todo indica que el fenómeno Milei trasciende fronteras y ahora es Mick Jagger quien, según versiones que se publicaron en las últimas horas, quiere conocer al mandatario nacional. De concretarse el encuentro sería en Londres.

La información fue confirmada por la periodista Cristina Pérez durante su ciclo en LN. Según contó el ex de Fátima Florez está al tanto del interés del músico y muy entusiasmado de conocer también a uno de sus grandes ídolos.

“Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir donde le digan para conocerlo. Mick Jagger”, anunció la periodista sobre el deseo del líder de los Rolling Stones.

Todo indica que el contacto se podría concretar en Londres y sería gestión de un importante empresario. “Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y dijo: “Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea””, dijo Pérez.

Cuando le cuentan a esto al presidente, la reacción fue clara: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo”.

Embed - Mick Jagger pidio conocer a Milei: ¿Se viene el encuentro?@cris_noticias contó que el vocalista

Por el momento, se desconoce la fecha en la que Javier Milei podría viajar a Londres, aunque hace algunos meses fue el propio mandatario quien se refirió a la posibilidad de pisar suelo británico entre abril y mayo de 2026, con la intención de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes para lo que será un “acercamiento estratégico”.