Cancelaron a Fátima Florez por su encuentro con Javier Milei: qué pasó

La artista tuvo que bajarse de un evento a última hora de un evento importante de Mar del Plata.

Fátima Florez volvió al centro de la escena con la aparición junto al presidente de la Nación Javier Milei en su show en Mar del Plata generando un revuelo en el teatro debido a la presencia que celebraron la presencia mientras que otros la repudiaron. Lo cierto es que su nombre dio vueltas por el mundo del espectáculo tras realizar una performance en el escenario.

Más tarde un evento con el que ya había acordado su presencia tras ser contratada le pasó factura y le hizo saber la molestia por la aparición junto al mandatario. Es que estaba todo acordado para que la humorista sea parte de la tradicional fiesta del boliche "X", donde anualmente se destaca a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad. La dueña del lugar, de nombre Mariel, había elegido a Fátima, pero el repudio de sus empleados por la elección generó que de marcha atrás.

Es que miembros de la comunidad LGQBT se opusieron debido a que no comparte pensamiento con el mandatario. "Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad" , le escribieron los miembros de la comunidad a la dueña del espacio.

Ante esa situación decidieron cancelar la coronación para evitar papelones durante la presencia de Florez.

Fuerte acusación de Yuyito González a Fátima Flórez por usar a Javier Milei

La conductora Yuyito González volvió a estar en el centro de la escena, luego de un tiempo desde la separación de Javier Milei. En el marco del estreno de Papá Por Siempre en el Teatro Liceo, al mismo tiempo que su expareja, el presidente de la Nación, asistía al show de Fátima Flórez en Mar del Plata, Yuyito habló en los medios y no esquivó ninguna pregunta sobre su presente sentimental.

“Con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también”, empezó diciendo ante la consulta de los cronistas. “Hoy no puedo decirte nada de su agenda de prensa, no quiero opinar, ya todo lo que tenía para hablar se lo dije a él”, remarcó y ante la insistencia de los periodistas sobre si mantiene algún tipo de comunicación, y aclaró: “En este momento cero, contacto cero”.

Sobre el final, Yuyito reflexionó sobre su historia con Milei: “Yo creo que respeté todo lo que había que respetar, lo que corresponde y creo que es lo básico. Hoy estoy en otro presente, no te puedo decir a futuro, hoy te diría que sí llegó a su fin”.

yuyito-gonzalez-portada

En el ida y vuelta con la prensa, Yuyito González le respondió a Fátima Flórez, quien había dicho que ‘no la conocía y que necesitaba exposición’: “No sé, opinen ustedes chicos. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos, sobre todo a la gente que está haciendo temporada, que sé que no es una temporada fácil”.

Sobre la presencia de Milei en el show de Fátima, Yuyito fue filosa: “Si hoy le explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea. Yo no soy la que necesito prensa porque no tengo que vender ningún ticket de teatro...”.

La frase con la que Yuyito González afirmó el motivo de su separación de Javier Milei

En la última emisión de La Noche de Mirtha, la reconocida actriz y conductora Yuyito González llamó la atención de todos los presentes y de la audiencia televisiva al animarse a hablar con total franqueza sobre un tema que había quedado en la especulación durante mucho tiempo: su vínculo sentimental con el actual presidente Javier Milei.

Yuyito

Con una naturalidad que sorprendió, decidió dar a conocer por primera vez cuál fue el verdadero motivo que llevó a la ruptura de la relación. “No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó relatando la conductora de Empezar el Día, programa que se emite por Ciudad Magazine, en el tradicional ciclo que lleva adelante Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece.

La “Chiqui” no dudó en preguntarle si ese sentimiento de amor había sido mutuo. Ante esa consulta, Yuyito respondió sin titubear: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que, por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”. Con esas palabras, dejó entrever que fue una diferencia puntual, un desencuentro emocional de peso, el que terminó por marcar el final de la historia.

Con el correr de la charla, González profundizó y contó que, a pesar de la separación, el contacto entre ellos no se perdió por completo. “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación, pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”, explicó con calma, dejando en claro que la relación se transformó en algo cordial, sin segundas intenciones.

En ese mismo sentido, amplió: “Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”. Con esas palabras, dio a entender que lo más valioso para ella en este momento es priorizar la tranquilidad personal por encima de cualquier vínculo amoroso.

A la hora de hablar sobre el motivo concreto de la separación, fue categórica y sin rodeos: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”. Y agregó una reflexión sobre su propia forma de ser: “Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica, pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.