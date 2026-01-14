Cami Homs dejó a todos boquiabiertos con su frecuencia sexual a días de dar a luz

La ex de Rodrigo de Paul transita su octavo mes de embarazo y sorprendió al revelar su intimidad con José “Principito” Sosa.

Cami Homs disfruta de su octavo mes de embarazo y de su presente sentimental con su pareja José “Principito” Sosa. En una entrevista reciente habló sin filtros de su intimidad con el futbolista con quien espera su primer hijo que nacerá en los próximos días.

La pregunta sorprendió a la modelo, aunque no dudó en contarle a la entrevistada su frecuencia sexual con Sosa . “Se rumorea que las mujeres embarazadas están revolucionadas hormonalmente. En tu caso, ¿mito o realidad?”, fue la pregunta de Érica Etter.

Riéndose de la consulta, Homs lanzó que sí que es una “realidad” y ante la respuesta la conductora del podcast quiso saber el promedio semanal de la pareja.

“Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”, explicó para luego dar el dato concreto “un promedio, dos de siete, en este último trimestre”

Embed - Camila Homs: Maternidad, familia y un nuevo comienzo | Bajo el Brillo con Erica Etter

Cuándo nacerá Aitana

Cami Homs será madre por tercera vez y espera junto a José Sosa a Aitana que, según reveló hace un tiempo la modelo e influencer nacerá el 29 de enero.

La ex de Rodrigo de Paul ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con el futbolista de la selección argentina. En tanto que Sosa también es padre de mellizas Rufina y Alfonsina.