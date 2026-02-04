El clima en Neuquén

La Mañana San Martín de los Andes

En 17 fotos: así fue el festejo del 128º aniversario de San Martín de los Andes

Con un multitudinario desfile y actividades artísticas, la ciudad cordillerana festejó en las calles.

Multitudinario acto de aniversario en San Martín de los Andes.

San Martín de los Andes celebró este miércoles el 128º aniversario de su fundación con una jornada festiva que reunió a vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la plaza San Martín. Las actividades comenzaron con el acto protocolar y continuaron a lo largo del día con propuestas abiertas a toda la comunidad.

El aniversario incluyó un desfile cívico-militar que recorrió las calles céntricas, con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionales y entidades comunitarias, en una muestra del entramado social y cultural que caracteriza a la ciudad cordillerana.

El cierre de los festejos estuvo marcado por un festival artístico y cultural, con espectáculos de danzas y música en vivo, en el marco del evento “El mundo danza al pie del Lanín”, que ofreció un espacio de encuentro y celebración para compartir un nuevo aniversario de la fundación de San Martín de los Andes.

El acto central contó con la presencia de la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, quien encabezó el palco oficial junto al intendente Carlos Saloniti. También participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Tobares, y la diputada nacional por Neuquén, Karina Moureira.

Galería de fotos

