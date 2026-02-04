En 17 fotos: así fue el festejo del 128º aniversario de San Martín de los Andes
Con un multitudinario desfile y actividades artísticas, la ciudad cordillerana festejó en las calles.
San Martín de los Andes celebró este miércoles el 128º aniversario de su fundación con una jornada festiva que reunió a vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la plaza San Martín. Las actividades comenzaron con el acto protocolar y continuaron a lo largo del día con propuestas abiertas a toda la comunidad.
El aniversario incluyó un desfile cívico-militar que recorrió las calles céntricas, con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionales y entidades comunitarias, en una muestra del entramado social y cultural que caracteriza a la ciudad cordillerana.
El cierre de los festejos estuvo marcado por un festival artístico y cultural, con espectáculos de danzas y música en vivo, en el marco del evento “El mundo danza al pie del Lanín”, que ofreció un espacio de encuentro y celebración para compartir un nuevo aniversario de la fundación de San Martín de los Andes.
El acto central contó con la presencia de la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, quien encabezó el palco oficial junto al intendente Carlos Saloniti. También participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Tobares, y la diputada nacional por Neuquén, Karina Moureira.
Galería de fotos
