San Martín de los Andes: el emotivo gesto del embajador alemán para celebrar 200 años de amistad

El diplomático destacó que hay más de un millón de descendientes alemanes en el país y plantó árboles como símbolo de unión futura. También visitó Villa La Angostura.

La región cordillerana de Neuquén fue el escenario elegido para una serie de eventos de profunda carga simbólica y diplomática. El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé , encabezó en San Martín de los Andes y Villa La Angotura una iniciativa que recorre el país bajo el lema del bicentenario de la inmigración alemana en la Argentina y de la relación diplomática bilateral entre ambos países.

Se trata de la plantación de un árbol como gesto que busca honrar la huella de los inmigrantes y fortalecer la cooperación futura. En todo el país ya superan los 40 ejemplares.

El embajador recordó que todo se remonta a los años 1825 y 1826, cuando se registró la primera ola migratoria de alemanes hacia el territorio argentino. "Fueron 331 personas que llegaron inicialmente a Buenos Aires y luego se expandieron hacia regiones como Misiones y Entre Ríos", detalló Lamlé.

Visita Embajador Alemania Cordillera Neuquen (6) Federico Soto

Raíces alemanas y presencia en la Patagonia

En la actualidad, se estima que en Argentina residen más de un millón de descendientes de alemanes. Dieter Lamlé destacó la fuerte presencia de esta comunidad en provincias como Misiones, Entre Ríos y Córdoba, mencionando casos específicos como la ciudad de Crespo o Villa General Belgrano. Según su visión, este millón de descendientes -que también están presentes en Neuquén y la Patagonia- mantiene una energía que es fundamental para la cooperación bilateral.

"Desde el primer momento nos recibieron con los brazos abiertos, y la cooperación entre alemanes y argentinos ayudó mucho a desarrollar el país", señaló el representante germano.

Visita Embajador Alemania Cordillera Neuquen Federico Soto

Durante el acto en San Martín de los Andes, el intendente Carlos Salonitti subrayó la importancia de estos vínculos: "Somos una zona de inmigrantes y los vínculos no se cortan por las jurisdicciones territoriales".

Además el jefe comunal resaltó que todo el gobierno de la Provincia de Neuquén está comprometido en seguir hermanando la relación con Alemania, trabajando para que estos vínculos culturales sigan creciendo.

El paso por Villa La Angostura

Previo a su actividad en San Martín, el embajador Dieter Lamlé cumplió con una agenda similar en Villa La Angostura. Allí fue recibido por el Intendente Javier Murer. Tras un encuentro protocolar, ambos compartieron una actividad en el predio de Eco Huertas.

Visita Embajador Alemania Cordillera Neuquen (1) Julián Campos

En el lugar, la jornada contó con un marco cultural destacado gracias a la presentación de la Orquesta Sinfónica, que ofreció un regalo musical de bienvenida al Embajador. Posteriormente, Murer y Lamlé procedieron al plantado de un árbol como símbolo de hermandad entre ambas naciones.

La elección de plantar ejemplares regionales no es casual. Lamlé, quien bromeó al decir que se siente "el jardinero mejor pagado de Argentina" por la cantidad de árboles plantados en su gira, enfatizó que el árbol representa raíces profundas de dos siglos y una relación que necesita cuidado para el futuro.

Visita Embajador Alemania Cordillera Neuquen (4) Julián Campos

La visita del embajador alemán finalizó con la participación en el concierto de cierre del Festival de Siete Lagos, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura