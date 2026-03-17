¿Incendio intencional? Máxima tensión entre el dueño de una vivienda que se prendió fuego y sus vecinos

Bomberos voluntarios apagaron el fuego en medio de un clima de efervescencia con los vecinos que lo querían linchar.

Un conflicto familiar derivó en un incendio que destruyó una vivienda, ubicada a pocas cuadras de la estación de Ómnibus de la ciudad de Cutral Co . Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad confirmaron que el fuego se desarrolló en horas de la noche de este último lunes sobre un domicilio de la calle Córdoba al 500, a una cuadra de la Ruta 22 y a no más de cinco cuadras de la Terminal local.

Fueron alertados de las llamas minutos previos a la medianoche y se acercaron a la vivienda para sofocar el fuego en dos dotaciones e intervinieron 10 bomberos en total. Se informó que las pérdidas fueron totales, aunque no se registraron heridos.

Por otra parte, lo que se pudo averiguar de fuentes oficiales, el incendio habría sido como consecuencia de un conflicto familiar.

Bomberos Cutral Co.jpg

De acuerdo al portal La Voz de Neuquén, los vecinos de ese sector de la ciudad comentaron que habían escuchado una fuerte discusión familiar y posteriormente vieron que la vivienda quedó envuelta en llamas. Además, indicaron que fuentes policiales les confirmaron que la hipótesis que prevalece es la de un incendio provocado tras una fuerte discusión en el seno familiar.

Una pelea entre vecinos por una "mirada" a una adolescente

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el oeste de la ciudad de Neuquén y obligó a la intervención de dos cuarteles de bomberos. El hecho ocurrió a fines de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la denuncia del propietario, el siniestro se originó tras una violenta pelea entre vecinos durante una reunión, luego de que uno de los presentes mirara de manera ofensiva a su hija.

El hecho ocurrió en la mañana del día de este jueves, alrededor de las 9, en el sector de la meseta, en la zona conocida como Nueva Esperanza. El lugar afectado se encuentra sobre calle Lino, manzana 26, lote, una zona de características semirrurales.

Incendio en Nueva Esperanza

Según relató en su momento el comisario Martín Corzo, titular del cuartel de bomberos del barrio Gregorio Álvarez, al arribar al lugar se encontraron con un incendio generalizado que ya había tomado gran parte de la estructura. “Trabajamos en conjunto el cuartel 2 de Gregorio Álvarez y el cuartel 6 de Hipódromo. Al recibir el llamado nos indicaron que se trataba de un incendio en zona rural, por lo que nos acercamos de inmediato”, explicó en declaraciones radiales.

De acuerdo a la información aportada por el denunciante, en la vivienda se encontraban reunidas dos familias celebrando la llegada de la Navidad. Según esa versión, varias de las personas presentes habrían estado consumiendo alcohol y posiblemente estupefacientes. En ese contexto, uno de los visitantes habría mirado de manera inapropiada a la hija del dueño de casa, lo que desató una discusión que rápidamente escaló en violencia.

La pelea terminó con agresiones físicas entre los hombres involucrados y, minutos después, con el incendio intencional de la vivienda del hombre que había "mirado inapropiadamente" a la adolescente. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya se había propagado por casi toda la estructura.