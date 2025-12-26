Un incendio devastó una vivienda tras una pelea entre vecinos por una "mirada" a una adolescente

El fuego consumió por completo una casa en la zona oeste de Neuquén luego de una discusión durante una reunión familiar. Un hombre fue hospitalizado.

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el oeste de la ciudad de Neuquén y obligó a la intervención de dos cuarteles de bomberos. De acuerdo con la denuncia del propietario, el siniestro se originó tras una violenta pelea entre vecinos durante una reunión , luego de que uno de los presentes mirara de manera ofensiva a su hija.

El hecho ocurrió en la mañana del día de este jueves, alrededor de las 9, en el sector de la meseta, en la zona conocida como Nueva Esperanza. El lugar afectado se encuentra sobre calle Lino, manzana 26, lote, una zona de características semirrurales.

Según relató el comisario Martín Corzo , titular del cuartel de bomberos del barrio Gregorio Álvarez, al arribar al lugar se encontraron con un incendio generalizado que ya había tomado gran parte de la estructura. “Trabajamos en conjunto el cuartel 2 de Gregorio Álvarez y el cuartel 6 de Hipódromo. Al recibir el llamado nos indicaron que se trataba de un incendio en zona rural, por lo que nos acercamos de inmediato”, explicó en declaraciones radiales.

Incendio en Nueva Esperanza (2)

Una discusión que terminó en fuego

De acuerdo a la información aportada por el denunciante, en la vivienda se encontraban reunidas dos familias celebrando la llegada de la Navidad. Según esa versión, varias de las personas presentes habrían estado consumiendo alcohol y posiblemente estupefacientes. En ese contexto, uno de los visitantes habría mirado de manera inapropiada a la hija del dueño de casa, lo que desató una discusión que rápidamente escaló en violencia.

La pelea terminó con agresiones físicas entre los hombres involucrados y, minutos después, con el incendio intencional de la vivienda del hombre que había "mirado inapropiadamente" a la adolescente. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya se había propagado por casi toda la estructura.

Corzo detalló que la vivienda estaba construida con materiales precarios, lo que facilitó el rápido avance del fuego. “Era una construcción muy casera, con chapa y troncos, y además tenía una especie de galpón o galería sin paredes. Los daños materiales fueron totales”, señaló.

En el lugar se registraron temperaturas extremadamente elevadas, estimadas entre los 600 y 800 grados, lo que generó un ahumamiento generalizado y el colapso de gran parte de la estructura. El viento también contribuyó a que el fuego se propagara con mayor rapidez.

Incendio en Nueva Esperanza (1)

Un herido y traslado al hospital

Al momento del arribo del personal del cuartel 6, los bomberos encontraron al hombre, propietario de la vivienda incendiada, en el exterior de esta, a unos 10 o 12 metros del foco ígneo. La persona se encontraba semidesnuda, con ropa interior y una remera, y presentaba quemaduras leves en pies y manos.

El hombre fue asistido en el lugar y, ante la situación, se convocó al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Posteriormente, fue trasladado al Hospital Heller para una mejor atención y curación de las lesiones.

Corzo aclaró que, desde el área de bomberos, no se pudo determinar si el herido se encontraba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, ya que al llegar al lugar el personal se abocó de lleno a las tareas de extinción.

Un vehículo también resultó afectado

Como consecuencia de la radiación térmica generada por el incendio, un vehículo abandonado que se encontraba lindante a la vivienda también sufrió daños. Para evitar que el fuego se extendiera, los bomberos trabajaron con dos líneas de ataque: una destinada a la vivienda y otra al rodado.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría 20, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y de la investigación para determinar responsabilidades.

El comisario explicó que el área judicial de bomberos realiza los peritajes de rigor para establecer con precisión cómo se originó el incendio. “Es materia de investigación y se trabaja en conjunto con la comisaría. Nosotros hacemos los lineamientos técnicos y el resto queda en manos de la Justicia”, indicó.

Finalmente, Corzo recordó que los cuarteles de bomberos de la ciudad de Neuquén mantienen guardias activas las 24 horas, los 365 días del año, y reiteró que ante cualquier urgencia o emergencia se debe llamar de manera gratuita al número 100, disponible desde teléfonos móviles y fijos.