Incendios durante la Navidad: graves daños en viviendas y en un pabellón de Villa El Chocón

Durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre se registraron varios incendios de importancia que movilizaron a dotaciones de bomberos de distintas localidades, con importantes daños materiales y extensas tareas de combate del fuego que se prolongaron hasta las primeras horas de la mañana.

Uno de los primeros hechos ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando a las 23:33 se produjo un incendio de vivienda en Senillosa que motivó la salida del móvil 19, a cargo del comandante general Marcelo Gómez, junto a seis efectivos de los Bomberos Voluntarios de esa localidad.

En simultáneo, también se desplazó el móvil 09 con otra dotación de seis bomberos. En ese operativo se trabajó de manera conjunta con Defensa Civil y personal de la comisaría N° 11 local, logrando controlar la situación y regresar a la central alrededor de las 00:54.

Incendio en El Chocón 12/12/2025

Horas más tarde, ya entrada la madrugada del 25 de diciembre, se registró otro llamado de mayor magnitud. A las 03:17 se solicitó colaboración urgente para combatir incendios de viviendas en la localidad de Villa El Chocón. Ante este requerimiento, partió nuevamente el móvil 19 con una dotación de alrededor de seis bomberos.

En paralelo, cerca de las 03:20, una dotación se desplazó en el móvil 11 para colaborar específicamente en un incendio estructural que afectó a una infraestructura tipo pabellón en Villa El Chocón. Al arribar al lugar, se constató que el inmueble presentaba daños totales. Según se informó, el tipo de material constructivo del edificio fue determinante para el rápido avance del fuego, lo que dificultó las tareas iniciales de control.

Los trabajos se desarrollaron de manera coordinada entre Bomberos de Villa El Chocón, Senillosa y Picún Leufú, y se extendieron durante varias horas hasta lograr la extinción total de los focos ígneos. Recién cerca de las 7:10 de la mañana las dotaciones pudieron regresar a la central, luego de una madrugada de intensa actividad.

Incendio en El Chocón (1)

Un hecho de inseguridad en Navidad

Un robo ocurrido en un kiosco del centro de la ciudad de Neuquén quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y permitió ver cómo tres personas ingresaron al local y sustrajeron mercadería de elevado valor. El hecho se produjo entre la Nochebuena y la Navidad, y generó importantes pérdidas económicas para el dueño del comercio.

Según la información recabada, el episodio ocurrió el miércoles 24 de diciembre, alrededor de las 23:30, en un kiosco ubicado en la intersección de Avenida Argentina y San Martín, una de las esquinas más transitadas de la capital neuquina. Tras advertir el robo, el propietario dio aviso a la Policía y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.

En el registro fílmico se observa la llegada de tres personas al local. Los tres se desplazan juntos hacia el sector de la entrada y permanecen en el lugar durante varios segundos. Mientras uno sigue caminando para hacer de "campana" otros dos fuerzan la persiana para poder levantarla un poco, lo suficiente como para poder meter sus manos y arrasar con todo lo que encuentran a su paso.

Robo en kiosco

Juan, propietario del kiosco, contó a LM Neuquén cómo se produjo el robo y los daños que sufrió el comercio. "Nos levantaron la reja y eso les dio la posibilidad de romper el vidrio”, explicó.

Según detalló, los delincuentes apuntaron directamente a la mercadería más costosa. “Nos robaron toda la parte de tabaquería. Se llevaron cigarrillos electrónicos, encendedores catalíticos y cigarrillos. Son cosas medio caras y justo ahí tenemos todo”, señaló.

El comerciante explicó que el daño estructural también fue significativo. “El vidrio que rompieron es un ventanal fijo que tenemos porque atendemos por ventanillas. Mide 1,50 metros y es caro”, indicó, aunque aclaró que la mayor pérdida estuvo relacionada con los productos robados.