Financian 249 viviendas en la meseta de Neuquén: quiénes serán los beneficiados

Será a través del plan Neuquén Habita del Gobierno provincial. Se firmó un convenio que beneficiará a familias de los distritos 2 y 5 de la ciudad.

El Gobierno provincial impulsó un nuevo desarrollo habitacional en la ciudad de Neuquén , a través de la financiación de un proyecto que demandará 24.065 millones de pesos y permitirá la construcción de 249 viviendas en la Meseta. Será a través del plan Neuquén Habita , que busca garantizar el acceso a la vivienda y lotes con servicios, con el objetivo de generar 20 mil soluciones habitacionales en 44 localidades.

El convenio se firmó este lunes entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y la Cooperativa Mercantiles de Neuquén Capital, que será la entidad intermedia responsable.

El proyecto, denominado “249 Viviendas Balcón de la Ciudad”, está orientado a dar respuesta a la demanda de familias neuquinas mediante un esquema de financiamiento mixto que combina aportes estatales y privados.

De la actividad participaron la vicepresidenta primera a cargo de Legislatura, Zulma Reina; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich.

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Ousset destacó que el convenio significa “empezar a concretar sueños de cientos de neuquinos que están esperando su oportunidad desde hace años”.

“Con un Estado que acompaña el esfuerzo de los sindicatos, el esfuerzo de cooperativas, que ha puesto en orden sus cuentas, que empieza a utilizar las herramientas de promoción que tiene a partir del BPN, del ADUS, a partir de organismos que se empiezan a ocupar realmente de promover el desarrollo en la provincia y no de ocuparse de otras cosas que no son las que los neuquinos necesitan”, destacó.

El ministro detalló que es posible gracias al ordenamiento del Estado, “que nos permite tener los fondos para financiar estas viviendas. La verdad que es un día muy importante. Enfocados en la habitabilidad, en la accesibilidad, en la infraestructura, en seguir consolidando un modelo neuquino que invierte los recursos a donde tienen que ir”.

Por su parte, Servidio explicó que “este convenio en realidad representa un crédito que nosotros estamos entregando a la entidad intermedia, la cooperativa de Mercantil, y a través de ella, los créditos individuales a las 249 familias beneficiarias con estos créditos”.

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Detalles sobre las 249 viviendas en la meseta de Neuquén

“Tenemos dos prototipos de viviendas que se van a financiar, una es de una habitación, otra de dos habitaciones, todas en un en un proyecto urbano que desarrolló el Foro de la Meseta y que nos propuso a ADUS”, añadió.

El plazo estimado es de 24 meses, siempre a través de la entidad intermedia. La primera etapa contempla una inversión de $13.409 millones y se desarrollará en el Distrito 2, donde se construirán 135 viviendas. En una segunda etapa en el Distrito 5, tendrá una inversión de $10.655 millones y permitirá ejecutar otras 114 soluciones habitacionales.

“Nosotros estamos exclusivamente como entidad financiera, poniendo en valor nuevamente el ADUS como agencia de desarrollo urbano, a partir de este ordenamiento que se hizo del Estado”, Ana Servidio. “Nosotros estamos exclusivamente como entidad financiera, poniendo en valor nuevamente el ADUS como agencia de desarrollo urbano, a partir de este ordenamiento que se hizo del Estado”, Ana Servidio.

El esquema prevé que los fondos aportados por la Provincia serán recuperados mediante estos créditos, mientras que los beneficiarios también deberán realizar aportes privados que serán administrados por la Cooperativa Mercantiles, responsable además de la ejecución del proyecto y la contratación de la empresa constructora.

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La cooperativa tendrá a su cargo la organización integral del desarrollo, incluyendo la selección de adjudicatarios, la gestión de la obra y la presentación de los postulantes para su evaluación crediticia ante la ADUS.

De la actividad participaron también el delegado Región Confluencia, Jorge Jamut, legisladores, concejales, funcionarios provinciales y municipales, como así también representantes de las organizaciones que integran el Foro de la Meseta.

La iniciativa responde a la política habitacional que impulsa la ADUS, orientada a facilitar el acceso a la vivienda única, familiar y permanente.

“Sin los beneficiarios esto no hubiese sido posible"

“Sin ustedes, los beneficiarios, esto no hubiese sido posible. Nosotros -las entidades- solamente administramos la posibilidad de que nuestros afiliados y nuestros adherentes puedan llegar a que ese sueño se cumpla”, señaló Ramón Fernández, secretario general del CEC, diputado provincial (MPN) y Presidente de la Cooperativa Mercantiles y destacó el esfuerzo propio de cada beneficiario en pagar su lote con servicios.

Del acto participaron alrededor de 600 personas, en el Predio Recreativo del CEC en Plottier.

El Foro de la Meseta es un modelo de organización intersectorial que consolida la articulación entre organizaciones sociales, atiende el perfil de la demanda habitacional, gestiona el proceso de acceso a lotes con servicios y genera oportunidades reales de soluciones habitacionales.

"Acá se empieza a cumplir el sueño de una vivienda propia”, Ramón Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio. "Acá se empieza a cumplir el sueño de una vivienda propia”, Ramón Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio.

Luego de la firma del convenio, las familias beneficiarias pudieron hacer consultas y así evacuar todas las dudas respecto a cómo será el financiamiento de las viviendas de esta primera etapa, que está previsto que comience en julio.

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Historia de la Cooperativa Mercantiles y el Foro de la Meseta

Desde la década del 70, la Cooperativa Mercantiles se formó para logar que sus afiliados y afiliadas tengan la posibilidad de acceder a su casa propia. A lo largo de la historia, se han entregado 3 mil lotes con servicios, se realizaron 20 barrios y se ejecutaron aproximadamente 1.800 soluciones habitacionales, en conjunto con las organizaciones hermanas del Foro de la Meseta.

El Foro nació de la necesidad de la demanda creciente del acceso a lotes con servicios y viviendas, organizando un proceso autogestivo en épocas que el estado no contaba con un plan de abordaje integral.

Las organizaciones que componen el Foro son: la Cooperativa de Vivienda para Empleados Mercantiles de Neuquén, la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Neuquén, la Asociación del Personal No docente de la Universidad Nacional del Comahue, la Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia de Neuquén, la Mutual de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén, la Cámara de Mujeres PYMES del Sur Argentino, el Centro de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos, la Unión Docentes Neuquinos, la Asociación Civil Brisas de Amistad, la Cooperativa Hijos de la Patagonia, el Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia de Neuquén y la Asociación Mutual de Empleados Judiciales de Neuquén.