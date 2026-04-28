Dolor y conmoción en el CPEM 69 por la muerte de un histórico docente de Neuquén

La comunidad educativa de Cuenca XV despidió con profundo pesar a uno de sus compañeros más queridos, recordado por su compromiso con la escuela y su calidez humana.

La muerte de Ariel Rao generó una profunda conmoción en la comunidad educativa del CPEM Nº 69 de Neuquén capital, donde durante más de 20 años dejó una huella imborrable como docente, ayudante de informática y referente cotidiano para generaciones de estudiantes del oeste neuquino.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de un mensaje difundido por ATEN Capital y compañeros de la institución, quienes expresaron su dolor por la partida de un trabajador de la educación muy querido dentro de la escuela ubicada en el barrio Cuenca XV. “Fue un compañero muy querido y se lo extrañará”, señalaron desde la comunidad educativa, que además destacó su presencia en múltiples luchas colectivas y su permanente acompañamiento a colegas y alumnos.

Ariel formaba parte del CPEM 69 desde 2004, poco tiempo después de la creación de la institución, y desde entonces construyó una historia profundamente ligada a la vida escolar del establecimiento. Según lo recordaron sus compañeros, cada jornada estaba marcada por su presencia cercana, su paciencia para acompañar a estudiantes con materias pendientes y su tarea tanto en informática como en distintos espacios educativos.

Su rol excedía ampliamente el de un trabajador escolar. Quienes compartieron años con él lo describieron como una figura clave en la convivencia diaria: siempre dispuesto a escuchar, mediar en conflictos, ofrecer una palabra amable o compartir un mate. En una escuela atravesada por desafíos sociales complejos, su espacio de trabajo se convirtió, para muchos, en un lugar de encuentro y refugio.

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Un compañero marcado por el compromiso

El fallecimiento de Rao impactó especialmente por el vínculo humano que había construido dentro del sistema educativo neuquino. Desde ATEN Capital remarcaron que Ariel estuvo presente “en muchísimas luchas”, acompañando a sus compañeros en distintos momentos de defensa de la educación pública. También se recordó su vínculo con la historia del CPEM 69, una escuela atravesada por la memoria de Carlos Fuentealba, quien también trabajó allí.

Sus colegas destacaron que, incluso durante su enfermedad, muchos esperaban su regreso a las aulas. Esa esperanza, señalaron, hizo aún más dolorosa la noticia de su fallecimiento.

El recuerdo de quienes compartieron la escuela

Entre los mensajes de despedida, se repitieron palabras como “generoso”, “amable”, “cálido” y “conciliador”. Compañeros y estudiantes lo recordaron como alguien que sabía construir comunidad, con una presencia cotidiana que trascendía lo estrictamente laboral.

“Era el compañero que esperabas ver”, expresaron desde el CPEM 69, donde también remarcaron su amor por sus hijos, su familia y por la propia escuela, institución a la que —según describieron— “tenía puesta la camiseta”.

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Un vacío en la comunidad educativa neuquina

La partida de Ariel Rao deja un fuerte impacto no sólo en el CPEM 69 sino también en sectores de la educación pública neuquina donde supo construir vínculos a lo largo de años de trabajo, compromiso gremial y cercanía humana.

Mientras colegas, exalumnos y familiares lo despiden, su figura queda asociada a una forma de habitar la escuela basada en la escucha, la solidaridad y el compromiso cotidiano. En Cuenca XV, donde durante años acompañó trayectorias escolares y compartió luchas colectivas, su ausencia ya se siente con fuerza y los mensajes se multiplican en las redes sociales.