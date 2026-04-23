Qué se sabe sobre la muerte de una exreina de belleza: un conflicto familiar y al menos seis disparos

Carolina Flores fue asesinada en su casa de Ciudad de México y su suegra es la principal sospechosa. Cuál fue la reacción de su marido, que estaba en el lugar.

La muerte de la joven se produjo dentro del departamento donde vivía junto a su pareja y su hijo en la Ciudad de México.

Carolina Flores , una ex reina de belleza de 27 años, fue asesinada dentro de su departamento de la Ciudad de México , donde vivía con su esposo y su hijo de ocho meses. La principal sospechosa por la muerte de la joven es su suegra , quien le habría disparado al menos seis veces dentro de la vivienda.

El hecho, que ocurrió el 15 de abril pero se conoció públicamente días después, es investigado como feminicidio por la Fiscalía local. La apuntada por el crimen , identificada como Erika María, al menos hasta las primeras horas de este jueves no había sido detenida .

La Fiscalía General de Justicia informó oficialmente que desde el hallazgo del cuerpo se llevaron adelante “diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo” para identificar a la “probable responsable”.

El esposo de la víctima acusó a su madre como autora del ataque, pero la denuncia formal la realizó recién un día después de ocurrido.

El video del crimen de Carolina Flores

Un video registrado dentro del departamento, y que se difundió a través de una publicación de un periodista mexicano, se incorporó como uno de los elementos centrales de la investigación. En las imágenes se observa a la víctima junto a su suegra en el interior de la vivienda.

En un momento ambas se alejan del sector donde estaba la cámara y luego se escuchan múltiples disparos. De acuerdo con la reconstrucción, la mujer le habría disparado al menos seis veces a su nuera, aunque oficialmente se habló de dos impactos de bala recibidos por la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/c4jimenez/status/2047101172935278884%20&partner=&hide_thread=false “Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Segundos después aparece el esposo con el bebé en brazos y pregunta: “¿Qué fue eso?”. Al advertir la situación, le dijo a su madre: “¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa? Es mi familia”.

La mujer respondió: “Tu familia es mía. Tú eres mío”. Tras ese intercambio, el hombre permitió que su madre se fuera del lugar.

De momento no se informaron de manera oficial los motivos del ataque, aunque el vínculo familiar entre la víctima y la principal sospechosa es uno de los ejes de la investigación.

Qué dijo la madre de la ex reina de belleza asesinada

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, explicó en televisión que su yerno tardó en efectuar la denuncia “porque se preocupó por el bebé”.

“Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, declaró en diálogo con Univisión.

También relató cómo fue informada de la muerte de su hija: “Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. 'Dime que la que está hablando es mi hija'”. En ese mismo intercambio, aseguró que le dijeron: ‘Es que mi mamá le disparó’”.

En relación con el vínculo familiar, agregó: “Eran problemas comunes entre una nuera y una suegra. El clásico 'no le ha hecho de comer a mi hijo', ese tipo de cosas que para mí son normales”.

Quién era Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada

Carolina Flores era originaria de Ensenada, en el estado de Baja California. En 2017 fue coronada Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió participar en certámenes de belleza a nivel nacional.

Reina México 4 Tras conocerse el crimen, el colegio donde la joven cursó sus estudios iniciales difundió un mensaje institucional.

Tras conocerse el crimen, el colegio donde cursó sus estudios iniciales difundió un mensaje institucional: “Con profunda tristeza en nombre del Colegio El Tesoro del Saber, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de nuestra exalumna Carolina Flores Gómez, quien formó parte de nuestra comunidad desde sus primeros años”.

Familiares y allegados convocaron a una movilización para el 25 de abril en Ensenada con el objetivo de reclamar justicia. La convocatoria fue difundida en redes sociales por la madre de la víctima.