Revelaron la causa de muerte de la joven policía hallada sin vida

Dina Eugenia Sandoval fue encontrada sin vida durante la mañana del martes. El caso se dio en el marco de un preocupante aumento de suicidios y adicciones.

La muerte de una joven integrante de la Policía de Neuquén generó una profunda conmoción tanto en la fuerza provincial como en la comunidad de San Patricio del Chañar . A través de la realización de una autopsia y diversas diligencias en el lugar finalmente se supo cuál fue la causal que golpea fuertemente a la localidad cruzada por una de las rutas del petróleo.

La agente Dina Eugenia Sandoval fue encontrada sin vida durante la mañana del martes en una vivienda ubicada sobre la calle Coihue, en el barrio Jardín de esa localidad. La situación fue reportada a los servicios de emergencia y rápidamente se desplegó un operativo que incluyó personal policial, profesionales de la salud y peritos especializados.

Durante varias horas, las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Sandoval, de 27 años, permanecieron bajo investigación judicial y dieron lugar a distintas hipótesis.

san patricio del chañar

Una herida de arma de fuego y una muerte dudosa

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que la mujer presentaba una herida de arma de fuego. Minutos después, una médica del Hospital Dra. Alicia Cruz confirmó que la agente ya no presentaba signos vitales.

La escena fue preservada para permitir el trabajo de la División Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, que comenzaron a relevar pruebas y elementos de interés para la investigación. En paralelo, la fiscal del caso, Eugenia Titanti, dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la muerte.

En un primer momento, la causa fue caratulada como "muerte dudosa", una figura habitual en este tipo de hechos hasta tanto se conocen los resultados de las pericias y de la autopsia. La reserva que rodeó las actuaciones judiciales alimentó la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Un nuevo suicidio en San Patricio del Chañar

Sin embargo, con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal confirmó que no existían indicios de criminalidad ni participación de terceras personas en el hecho.

De acuerdo con la información oficial, la muerte de la joven policía fue consecuencia de un suicidio. La investigación determinó que utilizó su arma reglamentaria y que las pericias realizadas en el lugar fueron compatibles con esa hipótesis, descartando la intervención de otra persona.

La confirmación permitió cerrar una de las principales incógnitas que rodeaban el caso desde el momento del hallazgo, aunque no disminuyó el impacto que la noticia provocó entre familiares, compañeros de trabajo y allegados.

Hospital San Patricio del Chañar.jpg Las dos personas que viajaban en la moto tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital de El Chañar.

La despedida a la joven policía

Sandoval era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia y se había graduado como integrante de la Policía de Neuquén en el año 2023. Durante sus primeros años de servicio prestó funciones en las comisarías Quinta y 52 de Centenario.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba en la Comisaría Décima, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta, con asiento en San Patricio del Chañar.

Tras conocerse la noticia, la Policía de Neuquén difundió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de la joven agente.

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"La Policía de la Provincia del Neuquén informa con profundo pesar el fallecimiento de quien en vida fuera la Agente N/C Sandoval Dina Eugenia (27), con último destino Comisaría Décima, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta", señalaron desde la institución.

Además, recordaron que era hermana de una oficial que presta servicios en el Departamento Asuntos Internos de la Superintendencia de Seguridad.

"Ante tan dolorosa pérdida, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, camaradas, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento y elevando una plegaria por el eterno descanso de su ser querido", agregaron.

La confirmación oficial de la causa de muerte puso fin a las especulaciones que surgieron en las horas posteriores al hallazgo. Mientras tanto, la noticia continúa generando conmoción en la fuerza policial neuquina, donde la joven había iniciado recientemente una carrera que la había llevado a prestar servicios en distintas dependencias de la provincia.

"Estamos conmovidos hace bastante"

La muerte autodeterminada de la agente policial se enmarca en el incremento preocupante de suicidios en San Patricio del Chañar que derivó en la convocatoria a una reunión del Concejo Deliberante. Uno en diciembre, uno en enero y dos en un mismo fin de semana de febrero. La estadística, algo fría y distante, se vuelve nombre propio cuando la noticia recorre los barrios, las escuelas y la parroquia. No se habla de casos, sino de vecinos.

Las victimas fueron una trabajadora de una escuela, un petrolero, un entrenador y otro vecino hijo del ex intendente, de entre 23 y 30 años, todos conocidos en la pequeña localidad que -se estipula- tendrá entre 13 y 15 mil habitantes con un crecimiento vertiginoso en medio de la promesa de progreso de Vaca Muerta. "En un pueblo como este nos conocemos todos. Cuando pasa algo así, te pasa de cerca", dice Hector Werro, diácono de la Parroquia, a LM Neuquén.

Habla de los jóvenes que asisten a misa —“raleados”— y cuando les pregunta qué imaginan para su futuro, no saben qué contestar. "En teoría acá abunda la riqueza. Pero cualquier chico que termina el secundario y quiere seguir estudiando tiene que irse a Neuquén. Es carísimo vivir allá. Si no hay una familia con resto importante, es un serio interrogante. Poco a poco eso genera incertidumbre. No saber para qué, no saber cómo".

CAAC la casita de la prevencion san patricio del chañar

En 52 años, dice, el Chañar se puso “patas para arriba”. Migraciones internas, toma de tierras con 500 o 600 familias, crecimiento inmobiliario, pérdida de chacras productivas. “Somos muy variopintos”, resume. Y en ese mosaico, la red social se vuelve frágil. Sumado a esto, apunta que hay un problema de salud pública central.

Las cifras de Argentina son preocupantes: la medición hasta 2025 mostró que hay 24 personas que intentan suicidarse por día, es decir una persona por hora, mientras que el 5% termina en muerte. "La cantidad de profesionales no son suficientes para abordar, faltan herramientas para identificar cuando se manifiesta en círculos familiares, amistades y escuelas, y tiene que ver con la falta de proyecto de vida", apunta Pablo Laurente, concejal de la localidad y quien milita desde 2017 en “Ni un pibe menos por la droga”.

Es coordinador del CAAC —Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario— que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) donde pasan alrededor de 230 personas por mes. Funciona en la periferia, a unas cuadras del barrio La Costa, emergente en medio de la pandemia que todavía no cuenta con servicios básicos.

Un vecino del Chañar con una emergencia de salud fue enlazado como un animal

Como un animal ovino un hombre fue enlazado al voleo en un operativo policial en las alturas que despertó polémica y preocupación por su estado de salud antes y después de la intervención. El hecho sucedió en la localidad de San Patricio del Chañar un domingo por la mañana y contó con la intervención de una gran cantidad de efectivos policiales.

En dos videos registrados por vecinos y difundidos en redes sociales se observó al personal policial emplear distintas estrategias ante la crisis y grave riesgo al punto de que el hombre se autolesionó en distintas partes del cuerpo y luego amenazó con tirarse desde una altura de cinco metros.

"Que se bajen ellos, que se bajen o sino me degüello"comenzó a gritar en evidente estado de alteración y pérdida de la estabilidad por lo que se balanceaba. Pero los efectivos persistieron en el techo y uno de ellos lo enlazo de la cintura y tironeo provocando la caida no solo del hombre sino del tanque de agua de su casa.

Un hombre fue enlazado al voleo en un polémico operativo policial

Segun pudo relevar LM Neuquen, el hombre sufrio heridas y fue internado en el hospital Alicia Muñiz. El caso se dio poco despues del anuncio de una batería de obras en el 52 ° aniversario con presencia de autoridades locales, provinciales, intendentes y empresas que firmaron convenios por obras clave. En materia de salud se anunció la edificación de un SUM de salud mental y equipamiento del hospital local.