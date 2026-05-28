Tensión en Añelo: lo filmaron abusando de dos niñas y vecinos quisieron incendiar su casa

Los operativos policiales se despliegan en el barrio para resguardar el avance de la investigación. Interviene la Defensoría de los Derechos del Niño Niña y Adolescente.

Momentos de fuerte tensión se vivieron durante la noche del miércoles en el barrio El Mirador de Añelo , luego de que comenzaran a circular videos en redes sociales que habrían motivado una investigación de oficio por un presunto abuso contra dos niñas.

Una de las víctimas es quien filma el abuso que se comete en distintos sectores de una casa donde parecen estar a solas con el hombre.

Se desconoce si existió una denuncia previa a la difusión de las imágenes que generaron gran indignación entre vecinos de la localidad. Una multitud se concentró frente a una vivienda con la intención de increpar y "quemar" al hombre señalado en las publicaciones.

Ante la creciente tensión, personal policial intervino en el lugar para evitar incidentes y posibles hechos de violencia. Varios patrulleros se apostaron no solo en la casa del hombre sino en la casa de la familia de las menores.

Fiscalía investiga un presunto abuso a menores

Fiscalía confirmó que están en marcha medidas para esclarecer el caso, mientras el sospechoso fue demorado, trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del avance de la investigación. No se descarta que este jueves se realice una audiencia de formulación de cargos.

Por su parte, en el caso interviene Desarrollo de la municipalidad de Añelo en cumplimiento de la Ley 2302 que tiene como objetivo la protección integral del Niño y adolescente y la Defensoría de los Derechos del Niño Niña y Adolescente provincial.

En paralelo a la investigación judicial, comenzaron a difundirse en redes sociales publicaciones y acusaciones dirigidas contra familiares de la menor, realizadas desde perfiles anónimos, lo que generó preocupación por posibles represalias y por la exposición de personas vinculadas al caso.

abuso añelo (2)

Frente a los rumores que corren como reguero de pólvora en relación a la responsabilidad de familiares en la situación de presunto abuso a las menores, aún no hubo información oficial al respecto.

Alarma por videos del presunto abuso

La situación continuó siendo delicada durante la madrugada del jueves. Mientras avanza la investigación, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.

La difusión de los videos causaron la consecuente revictimización y exposición indebida de al menos una de las menores.

Las imágenes comenzaron a replicarse rápidamente a través de grupos de Facebook y otras plataformas, donde numerosos usuarios compartieron el material sin resguardar la identidad de la víctima.