México: abrió fuego contra turistas en un sitio histórico, mató a una mujer y dejó 13 extranjeros heridos

El hecho ocurrió en una zona arqueológica de Teotihuacán. Las víctimas fatales fueron una mujer canadiense y el agresor, al que ya identificaron.

El agresor fue un hombre de 27 años, residente en la Ciudad de México, quien fue encontrado muerto.

Un hombre armado abrió fuego contra turistas en una zona arqueológica y turística de México y provocó la muerte de una visitante canadiense , además de dejar 13 heridos de distintas nacionalidades. El atacante, a quien ya identificaron, fue encontrado sin vida en el lugar y las autoridades investigan si se trató de un suicidio.

El hecho se registró en la Pirámide de la Luna , dentro del complejo de Teotihuacán , un punto de gran atracción para turistas . La agresión generó corridas y momentos de pánico entre quienes se encontraban en el predio al momento de los disparos.

Según informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las personas lesionadas fueron trasladadas a centros de salud de la zona. Hasta este martes por la mañana, ocho permanecían internadas, mientras que cinco recibieron el alta médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabSeguridadMX/status/2046439947964404141&partner=&hide_thread=false En seguimiento a la atención de personas lesionadas por los hechos en Teotihuacán, Estado de México, se informa que de las 13 personas atendidas, ocho continúan hospitalizadas —tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, tres en Axapusco y dos en la CDMX— y… pic.twitter.com/CUv2X1DqIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

Entre los heridos las autoridades contabilizaron seis ciudadanos estadounidenses (cuatro mujeres de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29), tres colombianos (un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37), dos brasileñas de 13 y 55 años, una canadiense de 29 y un ruso de 32.

Quién es el agresor

La Fiscalía General de la República confirmó que el autor del ataque fue Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de Ciudad de México, y que actuó solo.

La identificación se realizó a partir de una credencial encontrada en el sitio. Los datos y la fotografía coinciden con la persona que aparece en los registros audiovisuales difundidos tras el hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Milenio/status/2046393386937032824&partner=&hide_thread=false Tirador de atentado en Teotihuacán se enfrentó con Guardia Nacional. Antes de perder la vida, intercambió disparos con miembros de la fuerza federal, quienes lo cercaron cuando intentó huir por un costado de la Pirámide de la Luna.



Al sentirse amenazado, el atacante disparó… pic.twitter.com/Mah0bqWyr1 — Milenio (@Milenio) April 21, 2026

En el lugar también se hallaron elementos como un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que el agresor aparece junto a Eric Harris y Dylan Klebold, responsables del ataque ocurrido en 1999 en Columbine, una escuela de Estados Unidos, episodio que dejó 13 muertos y 24 heridos.

Según reportes de medios mexicanos, el atacante de Teotihuacán manifestaba admiración por ese hecho y por figuras vinculadas a ideologías extremistas como Adolf Hitler.

Las amenazas del agresor

De acuerdo con un video que circuló en las redes sociales, el presunto autor del ataque realizó amenazas directas contra los turistas presentes en la Pirámide de la Luna.

“¡Levántate perra puta! Tú, estúpida! Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Y si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta eso. Tienes un puto minuto. Cállate, cabrona. Vosotros, mierda, que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar”, exclamó el atacante.

Luego, señaló: “Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos coreanos allá. Los he sacrificado como a perros”.

“Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón”, se escucha decirle a otro turista, de acuerdo con las imágenes que circularon en redes.

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“Vosotros que habéis venido de la puta Europa no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. ¿Lo ven? Cumplo mi palabra", las amenazas del atacante a los turistas durante el tiroteo en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.



El… pic.twitter.com/Y0j3YuD8Zv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026

Luego, intentó enviarle un mensaje a la Policía. “Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate. Y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. Y como intenten subir, los voy a matar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Díselos ahora! ¡O busco a otro!”, indicó.

“Puto portugués de mierda. No, eres un brasileño asqueroso. Dile. ¡Los otros idiotas de allá! ¡Tú guarraje, crees que no te veo! ¡Levántate o te disparo! ¡Y tú también!”, completó el atacante.

Qué dijo la presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. También confirmó que su gobierno mantiene contacto con el consulado canadiense para el seguimiento del caso.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, expresó la mandataria mexicana. Y agregó: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.