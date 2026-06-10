Mundial 2026: los 2 partidos que se jugarán este jueves 11-6, ¿cuáles son y a qué hora?

La Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comenzará con dos encuentros del Grupo A, con uno de los anfitriones como protagonista.

Llegó el momento más esperado por los amantes del fútbol. El Mundial 2026 dará su puntapié inicial este jueves 11 de junio . Como es costumbre desde Alemania 2006, uno de los dueños de casa será el encargado de marcar el comienzo del torneo. Si bien esta Copa del Mundo tiene tres anfitriones, México protagonizará el encuentro inaugural . Su rival: Sudáfrica .

Luego, concluyendo el primer día de actividades, Corea del Sur se medirá ante República Checa, en un duelo clave entre selecciones que pelearán mano a mano por la clasificación en el Grupo A.

Dieciséis años después, volverán a verse cara a cara en el partido inaugural de una Copa del Mundo. En 2010, ambos abrieron el Mundial de Sudáfrica , el primero en disputarse en el continente africano. En ese entonces, igualaron 1-1. Pero ahora se invierten los roles, ya que los aztecas serán los locales.

Ecuador México (1).jpg México quiere llegar por primera vez a las semis de un Mundial.

México sueña con que este sea su Mundial y tiene motivos para respaldar esa ilusión. Sus dos mejores actuaciones fueron en los torneos que organizó en 1970 y 1986. En ambos casos, llegó hasta los cuartos de final y finalizó en el sexto puesto de la tabla general, siendo invicta en el tiempo regular. Para el debut, el experimentado entrenador Javier Aguirre tendría varias sorpresas preparadas: no serían titulares el referente Edson Álvarez, la joven promesa Gilberto Mora y su jugador más valioso, Santiago Giménez, que viene de recuperarse de una lesión en el tobillo derecho.

Sudáfrica, en tanto, llega sin mucho que perder. Con un plantel casi copado por futbolistas de la liga local y con pocas figuras en el exterior, sabe que es el equipo más débil de su zona. Pero justamente esa falta de presión podría jugarle a favor, especialmente si logra un buen resultado en la inauguración.

Ficha del partido:

Fecha 1 del Grupo A

del Día y horario: jueves 11 de junio a las 16.00 (hora de Argentina)

jueves 11 de junio a las 16.00 (hora de Argentina) Estadio : Ciudad de México (ex Estadio Azteca)

: Ciudad de México (ex Estadio Azteca) Árbitro: Wilton Sampaio (de Brasil)

Posibles formaciones

México (4-3-3): Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

(4-3-3): Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre. Sudáfrica (4-2-3-1): Ronwen Williams; Nyiko Mobbie, Siyanda Xulu, Mothobi Mvala y Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Themba Zwane, Oswin Appollis, Elias Mokwana; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Corea del Sur vs. República Checa: rivales directos por la clasificación

Con México como favorito a ganar el grupo y Sudáfrica como el equipo más accesible de la zona, el choque entre asiáticos y europeos se presenta como un duelo directo por el segundo puesto que otorga la clasificación directa a los 16avos de final.

Corea del Sur llega a este Mundial con once participaciones consecutivas, desde México 86. Con el atacante Son Heung-Min como gran figura, los surcoreanos sueñan con repetir su actuación en la Copa del Mundo que organizaron junto a Japón en 2002, donde llegaron a semifinales y finalizaron en el cuarto lugar, la mejor posición hasta ahora para una selección asiática.

El Tottenham de Pochettino sigue ganando Son Heung-Min, figura de Corea del Sur.

Por su parte, República Checa vuelve a un Mundial después de 20 años. Su última participación había sido en Alemania 2006, la única que disputó bajo su actual denominación, ya que las siete anteriores lo hizo como parte de Checoslovaquia. Los europeos se clasificaron al torneo luego de eliminar a Dinamarca por penales en el repechaje.

Ficha del partido:

Fecha 1 del Grupo A

del Día y horario : jueves 11 de junio a las 23:00 (hora de Argentina)

: jueves 11 de junio a las 23:00 (hora de Argentina) Estadio : Estadio Guadalajara (México)

: Estadio Guadalajara (México) Árbitro: Amin Mohamed (de Egipto)

Posibles formaciones: