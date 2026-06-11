Mundial 2026: la FIFA encendió el cielo con drones sobre el Estadio Ciudad de México

El espectáculo iluminó la noche previa a la ceremonia inaugural. El ex Estadio Azteca recibe el partido entre México y Sudáfrica.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026 , la FIFA compartió las imágenes de un show de drones que iluminó el cielo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México , sede del partido inaugural del torneo. La exhibición tecnológica funcionó como anticipo de la fiesta que abre la competencia más importante del fútbol.

La cuenta oficial de la Copa del Mundo publicó un video acompañado del mensaje "Iluminando el cielo nocturno de la Ciudad de México para la FIFA World Cup". En las imágenes se observan decenas de drones sincronizados que sobrevuelan el estadio y dibujan figuras en la oscuridad.

Entre las formas que se pudieron ver aparecen el logo oficial del Mundial 2026 , la pelota oficial del torneo y las tres mascotas de la competencia, además de símbolos vinculados a los países anfitriones. Días atrás, automovilistas que circulaban por la zona ya habían captado algunos ensayos del show aéreo, con figuras como el trofeo de la Copa del Mundo, el balón oficial Trionda y la bandera de México.

La FIFA iluminó el cielo nocturno de México con un show de drones

El despliegue no se limitó al estadio. La noche del miércoles, la Torre Latinoamericana se iluminó con los colores de la bandera mexicana, con una cuenta regresiva proyectada sobre sus ventanales, mientras espectáculos de drones sobre Chapultepec y el propio estadio reunieron a miles de espectadores. La capital mexicana vivió así su previa mundialista en las calles, con fuegos artificiales y aficionados de todo el mundo.

El show de drones, protagonista de la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Con la publicación realizada por la FIFA, quedó claro que los drones serán uno de los elementos centrales de la ceremonia de apertura del Mundial 2026. El espectáculo aéreo se integrará a una producción que combinará luces, música y tecnología.

La ceremonia previa al encuentro contará con la participación de estrellas internacionales y tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos. La organización mantuvo en reserva la mayoría de los detalles, aunque las filtraciones de los ensayos anticiparon parte del contenido visual.

El escenario también tiene su propia historia para escribir. El estadio, conocido tradicionalmente como Estadio Azteca y rebautizado como Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo, se convertirá en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica este jueves 11 de junio a las 13 horas locales, es decir, a las 16 de Argentina. Una de las incógnitas es cómo se apreciará el show de drones en pleno horario diurno, ya que las exhibiciones difundidas hasta ahora fueron nocturnas.

En paralelo, las autoridades mexicanas reforzaron la seguridad aérea. Se implementaron restricciones temporales a los vuelos no comerciales y al uso de drones particulares en la Ciudad de México durante este 11 de junio, como parte de un operativo diseñado para proteger a los asistentes. La medida alcanza también a las zonas de concentración de hinchas, como el Zócalo capitalino.

Con todo listo, la FIFA eligió mostrar sus cartas desde el aire. El cielo de la Ciudad de México fue la primera pantalla del Mundial 2026, un torneo que por primera vez se jugará en tres países y con 48 selecciones.